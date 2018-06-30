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BR 262

Carreta com granito é apreendida com 32 toneladas de excesso de peso

O veículo Mercedes-Benz, de placa MQY 9358-ES, atrelado a dois semi-reboques transportava dois blocos de rocha ornamental

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 10:10
Carreta com excesso de peso é apreendida pela PRF Crédito: Divulgação
Uma carreta transportando granito com mais de 32 toneladas de excesso de peso foi apreendida na noite desta sexta-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do km 46 da BR 262, no município de Marechal Floriano.
De acordo com informações da PRF, foram verificados os pesos nas notas fiscais e foi constatado que o veículo transitava com excesso de peso de 32.372 Kg, acima do limite regulamentar. Em consulta, foi identificado que o veículo já fora flagrado transportando o mesmo tipo de carga no ano de 2017, no município de Serra/ES, também com excesso de peso de 26.350kg.
8667 - Carreta com granito é apreendida com 32 toneladas de execesso de peso - 1.17s - 30-06-18
O motorista foi notificado por transitar com o veículo com excesso de peso e o veículo foi removido para um pátio credenciado para realização do transbordo do excesso de peso.
Segundo informações da PRF, pelo transporte irregular e devido ao fato do veículo apresentar peso acima de 7,5% do seu PBT, foi lavrado este Termo Circunstanciado de Ocorrência, para que sejam adotadas as devidas medidas legais.

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