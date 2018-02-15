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Fiscalização

Carnaval: mais de 50 acidentes nas rodovias federais que cortam o ES

O radar portátil da PRF flagrou 3.904 motoristas dirigindo com excesso de velocidade nas estradas federais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 18:19

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 18:19

Equipes da PRF intensificaram a fiscalização entre o dia 09 e 14 de fevereiro Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
Mais de 50 acidentes foram registrados nas estradas federais que cortam o Espírito Santo no feriadão de carnaval. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (15).
Entre os dias 9 e 14 de fevereiro foram registrados 51 acidentes - sendo 17 graves com duas mortes. No ano passado, foram 16 acidentes graves em que 25 pessoas se feriram e cinco morreram. Em 2018, 72 sofreram algum tipo de lesão.
Carnaval, mais de 50 acidentes nas rodovias federais que cortam o ES
Cerca de 3,9 mil motoristas foram autuados por estarem dirigindo com excesso de velocidade. No ano passado, o número foi bem menor - 1.689. 
Quase 700 motoristas foram autuados por estarem com o farol baixo apagado. Em cinco dias de feriado, foram 5.756 veículos fiscalizados. A PRF realizou mais de 1.500 testes de bafômetro e 24 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.
O radar portátil detectou que 3.904 motoristas dirigiam com excesso de velocidade. No ano passado, o número foi menor - 1.689 ultrapassaram a velocidade permitida nas rodovias federais.
A PRF fiscalizou autuou, também, 124 motoristas por estarem dirigindo sem cinto de segurança. No período da operação, foram flagradas 19 crianças viajando sem cadeirinha - no ano passado, esse número foi menor, onde 8 crianças transitavam sem o acessório de segurança.

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