Carnaval: mais de 50 acidentes nas rodovias federais que cortam o ES

Equipes da PRF intensificaram a fiscalização entre o dia 09 e 14 de fevereiro Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Mais de 50 acidentes foram registrados nas estradas federais que cortam o Espírito Santo no feriadão de carnaval. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (15).

Entre os dias 9 e 14 de fevereiro foram registrados 51 acidentes - sendo 17 graves com duas mortes. No ano passado, foram 16 acidentes graves em que 25 pessoas se feriram e cinco morreram. Em 2018, 72 sofreram algum tipo de lesão.

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Cerca de 3,9 mil motoristas foram autuados por estarem dirigindo com excesso de velocidade. No ano passado, o número foi bem menor - 1.689.

Quase 700 motoristas foram autuados por estarem com o farol baixo apagado. Em cinco dias de feriado, foram 5.756 veículos fiscalizados. A PRF realizou mais de 1.500 testes de bafômetro e 24 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

O radar portátil detectou que 3.904 motoristas dirigiam com excesso de velocidade. No ano passado, o número foi menor - 1.689 ultrapassaram a velocidade permitida nas rodovias federais.