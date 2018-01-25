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Carnaval 2018

Carnaval de Vitória: verba vai para premiação e chamada de jurados

A Liesge recebeu R$ 2,18 milhões para organizar o Carnaval de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:07

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:07

Escola de samba Novo Império no Carnaval de Vitória 2017 Crédito: Rita Benezath | Arquivo
A verba de R$ 2,18 milhões para a Liga Independente (Liesge) organizar o Carnaval de Vitória será destinada para premiações e para a contratação de jurados.
As premiações estão divididas em quatro categorias. Serão destinados R$ 297.808,00 para cada uma das cinco escolas do Grupo Especial, que desfilam no dia 3 de fevereiro, um sábado, e que são do município de Vitória. As escolas de Vitória são Piedade, Novo Império, Jucutuquara, Pega no Samba, Andaraí, Imperatriz do Forte, Barreiros, Chegou o que Faltava e Chega Mais.
E cada uma das quatro escolas de Vitória que desfilam no Grupo A, no dia 2 de fevereiro (sexta-feira), vão receber R$ 126.240,00.
Para os compositores do CD de Samba Enredo, serão destinados R$ 3 mil para 10 pessoas. E para os intérpretes, serão R$ 2 mil cada. Todos também como premiação de incentivo.
CAMPEÕES
A escola que ficar em primeiro lugar no Grupo Especial receberá R$ 40 mil. A segunda colocada, R$ 20 mil. Já a primeira colocada dos desfiles do Grupo A receberá R$ 20 mil. A segunda colocada, R$ 16 mil.
A Liesge também terá de contratar a equipe de jurados, formada por 27 avaliadores, pelo valor máximo de R$ 40 mil.
ORGANIZAÇÃO
A Liesge, liga que representa as escolas do Grupo Especial, venceu edital da Prefeitura de Vitória e vai receber R$ 2,18 milhões para organizar o carnaval
TRANSMISSÃO NA TV GAZETA
À meia-noite
A transmissão dos desfiles na tela da TV Gazeta no sábado, dia 3, começa a partir de meia-noite, logo após o programa Altas Horas
Internet
Antes disso, o G1-ES exibe ao vivo na internet, a partir da primeira escola, todos os desfiles desde o início da festa de sábado, dia 3 de fevereiro, às 22h. O site é www.g1.com.br/es
Camarote Vix
Lote exclusivo
Pré-venda para Assinante de A GAZETA:
- Passaporte sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e sábado, dia 3 de fevereiro: R$ 231
- Ingresso apenas para sábado: R$ 230
2º lote:
- Passaporte sexta-feira e sábado: R$ 251
- Ingresso apenas para sábado: R$ 250
3º lote:
- Passaporte sexta-feira e sábado: R$ 291
- Ingresso apenas para sábado: R$ 290
Promoção
Para adquirir o ingresso com valor promocional, o assinante deverá comprar como passaporte (sexta e sábado) ou somente sábado
Acesso
Sexta-feira
Acesso ao camarote com pulseira, sem open bar e sem abadá, a partir das 20h
Sábado
Acesso ao camarote com open bar e abadá, a partir das 21h
Informações
Mais informações sobre compra estão no site do Clube do Assinante

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