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Elite do samba

Carnaval de Vitória: veja apuração dos desfiles do Grupo Especial

No sábado, as sete escolas do Grupo Especial fizeram uma festa linda, levando muito brilho e alegria ao Sambão do Povo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 18:14

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 18:14

Chegou o grande dia em que a escola campeã do Carnaval de Vitória 2018 será coroada! A apuração acontece no Álvares Cabral, em Vitória. 
VEJA AO VIVO
No sábado, as sete escolas do Grupo Especial fizeram uma festa linda, levando muito brilho e alegria ao Sambão do Povo. Mas, apesar do grande show, algumas agremiações são consideradas favoritas ao título. Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Unidos da Piedade são, segundo especialistas em carnaval, as escolas apontadas com mais chances de conquistar as primeiras colocações.
> Veja cobertura do Carnaval 2018
Conforme determina o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), a contagem dos pontos é feita por uma comissão. O grupo é composto pelo presidente da Liga, Rogério Sarmento, e outros companheiros de trabalho na instituição, como o diretor de carnaval e o secretário-geral.
Também integram a comissão o secretário de Turismo de Vitória e um presidente de alguma agremiação do Grupo Especial, escolhido por meio de sorteio.
APURAÇÃO
JULGAMENTO
No total, são 27 julgadores responsáveis por dar nota a cada detalhe exibido pelas escolas, três por cada um dos nove quesitos. Todo o júri é composto por especialistas trazidos de São Paulo para avaliar os desfiles. De acordo com informações da Liesge, este foi o 10º ano com a participação de jurados de fora do Espírito Santo.

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