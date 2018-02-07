Carnaval de Vitória: veja apuração dos desfiles do Grupo Especial

Chegou o grande dia em que a escola campeã do Carnaval de Vitória 2018 será coroada! A apuração acontece no Álvares Cabral, em Vitória.

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No sábado, as sete escolas do Grupo Especial fizeram uma festa linda, levando muito brilho e alegria ao Sambão do Povo. Mas, apesar do grande show, algumas agremiações são consideradas favoritas ao título. Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Unidos da Piedade são, segundo especialistas em carnaval, as escolas apontadas com mais chances de conquistar as primeiras colocações.

Conforme determina o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), a contagem dos pontos é feita por uma comissão. O grupo é composto pelo presidente da Liga, Rogério Sarmento, e outros companheiros de trabalho na instituição, como o diretor de carnaval e o secretário-geral.

Também integram a comissão o secretário de Turismo de Vitória e um presidente de alguma agremiação do Grupo Especial, escolhido por meio de sorteio.

APURAÇÃO

JULGAMENTO