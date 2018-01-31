Carnaval de Vitória tem previsão de chuva na sexta-feira e no sábado

Aviso aos foliões: a previsão para os dois dias Carnaval de Vitória é de tempo instável com pancadas de chuva. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirma que a instabilidade é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Na sexta-feira (02), a previsão é de muita nebulosidade com chuva em alguns momentos do dia. Essas condições devem permanecer ao longo de toda a noite, primeiro dia de desfiles no Sambão do Povo. Durante a passagem das escolas do Grupo A, as temperaturas devem seguir amenas.

Já para o sábado (03), quando desfilam a escolas do Grupo Especial, a previsão é de muita nebulosidade com chuva a qualquer hora. À noite, quando as escolas atravessam a passarela do samba, a chuva deve variar de intensidade, podendo chover moderadamente em alguns instantes. Assim como no dia anterior, as temperaturas também devem permanecer amenas durante o desfile.

VENDAS

Apesar da previsão de chuva, o show está mantido e vale a animação. Para aqueles que deixaram para última hora, ainda há ingressos disponíveis. Em entrevista ao Gazeta Online na tarde de terça-feira (30), o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Rogério Sarmento, afirmou que nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada.

Os ingressos de mesas de pista para o desfile de sábado já estão esgotados. Ainda para o sábado, os ingressos de arquibancada são poucos, a estimativa é que ainda restem cerca de 1.000 ingressos disponíveis para compra. A venda está sendo realizada nas casas lotéricas de todo o país.

Para aqueles interessados em aproveitar os camarotes, no Mercado São Sebastião ainda há poucos ingressos para camarotes para até 20 pessoas. O valor dessa modalidade de camarote pode variar entre R$6 mil e R$12 mil, a depender da localização. Também há a possibilidade do camarote coletivo. Os ingressos também estão sendo vendidos no Mercado São Sebastião e os valores começam em R$100.

CAMAROTE VIX

Os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba, de camarote, no Sambão do Povo, com visão privilegiada. Os ingressos vendidos a preços exclusivos foram oferecidos pelo Clube do Assinante e já se esgotaram.

A estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes foi resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Quem aproveitou, garantiu o um dia a mais de folia por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custava R$ 231, enquanto apenas para o sábado saía por R$ 230.

Os ingressos do Camarote Vix ainda estão disponíveis para não assinantes. O valor do passaporte é R$380 e estão à venda no site da Blueticket.

INGRESSOS

Arquibancada

Sexta-feira

R$ 40 a inteira e R$ 20, a meia entrada

Sábado

R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia entrada

Mesas

Sexta-feira

R$400

Sábado

R$ 700

Combo (todos os dias)

R$ 1.050

Camarote

Ala 1

R$ 6.000

Ala 2

R$ 4.000

Ala 3

R$ 8.000

ORDEM DOS DESFILES

Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h

1. Tradição Serrana

2. Barreiros

3. Rosas de Ouro

4. Imperatriz do Forte

5. São Torquato

6. Chega Mais

7. Chegou o que Faltava

Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h

1. Andaraí

2. Novo Império

3. Unidos da Piedade

4. Boa Vista

5. Mocidade Unida da Glória

6. Pega no Samba

7. Unidos de Jucutuquara