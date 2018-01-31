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Folia

Carnaval de Vitória tem previsão de chuva na sexta-feira e no sábado

O tempo ficará instável com pancadas de chuvas nos dois dias de desfile no Sambão do Povo, em Vitória, segundo Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 20:12

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 20:12

Aviso aos foliões: a previsão para os dois dias Carnaval de Vitória é de tempo instável com pancadas de chuva.  O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirma que a instabilidade é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul.
Na sexta-feira (02), a previsão é de muita nebulosidade com chuva em alguns momentos do dia. Essas condições devem permanecer ao longo de toda a noite, primeiro dia de desfiles no Sambão do Povo. Durante a passagem das escolas do Grupo A, as temperaturas devem seguir amenas.
Já para o sábado (03), quando desfilam a escolas do Grupo Especial, a previsão é de muita nebulosidade com chuva a qualquer hora. À noite, quando as escolas atravessam a passarela do samba, a chuva deve variar de intensidade, podendo chover moderadamente em alguns instantes. Assim como no dia anterior, as temperaturas também devem permanecer amenas durante o desfile.
VENDAS
Apesar da previsão de chuva, o show está mantido e vale a animação. Para aqueles que deixaram para última hora, ainda há ingressos disponíveis. Em entrevista ao Gazeta Online na tarde de terça-feira (30), o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Rogério Sarmento, afirmou que nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada.
Os ingressos de mesas de pista para o desfile de sábado já estão esgotados. Ainda para o sábado, os ingressos de arquibancada são poucos, a estimativa é que ainda restem cerca de 1.000 ingressos disponíveis para compra. A venda está sendo realizada nas casas lotéricas de todo o país.
Para aqueles interessados em aproveitar os camarotes, no Mercado São Sebastião ainda há poucos ingressos para camarotes para até 20 pessoas. O valor dessa modalidade de camarote pode variar entre R$6 mil e R$12 mil, a depender da localização. Também há a possibilidade do camarote coletivo. Os ingressos também estão sendo vendidos no Mercado São Sebastião e os valores começam em R$100.
CAMAROTE VIX
Os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba, de camarote, no Sambão do Povo, com visão privilegiada. Os ingressos vendidos a preços exclusivos foram oferecidos pelo Clube do Assinante e já se esgotaram.
A estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes foi resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Quem aproveitou, garantiu o um dia a mais de folia por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custava R$ 231, enquanto apenas para o sábado saía por R$ 230.
Os ingressos do Camarote Vix ainda estão disponíveis para não assinantes. O valor do passaporte é R$380 e estão à venda no site da Blueticket.
INGRESSOS
Arquibancada
Sexta-feira
R$ 40 a inteira e R$ 20, a meia entrada
Sábado
R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia entrada
Mesas
Sexta-feira
R$400
Sábado
R$ 700
Combo (todos os dias)
R$ 1.050
Camarote
Ala 1
R$ 6.000
Ala 2
R$ 4.000
Ala 3
R$ 8.000
ORDEM DOS DESFILES
Sexta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 21h
1. Tradição Serrana
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Imperatriz do Forte
5. São Torquato
6. Chega Mais
7. Chegou o que Faltava
Sábado, 3 de fevereiro, a partir das 21h
1. Andaraí
2. Novo Império
3. Unidos da Piedade
4. Boa Vista
5. Mocidade Unida da Glória
6. Pega no Samba
7. Unidos de Jucutuquara
 

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