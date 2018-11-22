Carnaval de Vitória: mesas quase esgotadas no 1º dia de vendas

Carnaval de 2017 no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira | GZ

O primeiro dia de vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória teve movimentação tranquila no Mercado Sebastião, em Vitória, nesta quinta-feira (22), mas com lugares em mesas quase esgotados já nas primeiras horas. Até o início da tarde restavam apenas 30 mesas e sete camarotes individuais. As vendas para arquibancadas acontecem exclusivamente pela internet

Foram disponibilizadas para cada dia 200 mesas, 13 camarotes individuais, com espaços para até 30 pessoas, e 6 mil lugares nas arquibancadas. Apesar da fila pequena, teve gente que esperou mais de uma hora pelos ingressos. Algumas pessoas aproveitaram o horário do almoço para conseguir ir ao local. No Mercado São Sebastião são vendidos ingressos para camarotes e para mesas.

O arquiteto Fagner Vieira da Costa, de 35 anos, participa todos os anos do Carnaval de Vitória com outros três amigos, e já garantiu uma mesa para a folia. Nós participamos todos os anos aqui em Vitória, também como foliões. Participamos do carnaval do Rio de Janeiro também. No ano passado participamos do camarote, mas vamos querer a mesa, por ser mais aconchegante, explicou.

A aposentada Elizabeth Carvalho Caseira Rocha, de 66 anos, desfila no carnaval de Vitória. Mas ela não quis deixar de garantir a mesa para amigos e familiares. Eu sempre desfilei pela Novo Império, eu sou uma foliã nata e minha família sempre participou. Eu queria comprar sete mesas, mas infelizmente só pode duas. Mas aí os familiares compram outras, porque a família inteira vai desfilar, disse.

EXPECTATIVA DE VENDA TOTAL

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silveira, espera que todos os ingressos sejam vendidos, em especial para as arquibancadas.

Se Deus quiser vamos vender todos os ingressos. São 200 mesas para quinta, 200 para sexta e 200 para o sábado. As pessoas gostam muito das mesas, mas muito dos camarotes também e esperamos vender totalmente as arquibancadas. E quem quiser desfilar pode procurar as fantasias nas escolas. Vamos encher o sambão nos três dias de desfile, afirmou.

Elizabeth foi garantir mesas para vários amigos que vão acompanhar o desfile esse ano Crédito: Kaique Dias

VALORES ENTRE R$ 11 E R$ 3.000

No ano que vem, o carnaval capixaba será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Quem quiser assistir aos desfiles da quinta-feira (21), na arquibancada, só precisa desembolsar R$ 11. Nos dias seguintes, os valores aumentam para R$ 22, na sexta-feira, e R$ 36,50, no sábado. Os valores se referem a preço de meia-entrada.

Mas, quem quiser curtir os três dias de folia não terá que arcar com tanto. A organização vai disponibilizar um pacote que sai mais em conta, saindo por R$ 55 (meia/1º lote) os ingressos para todos os dias.

Para as mesas, que acomodam quatro pessoas, os preços começam em R$ 1 mil e, camarote, com capacidade para 30 pessoas, R$ 7 mil. As vendas das mesas e camarotes acontecem por meio do blueticket.com.br e presencialmente no Mercado São Sebastião, em Vitória.

SERVIÇO

Carnaval de Vitória 2019

Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019

Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória

Ingressos:

Arquibancada

blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória. As vendas para a arquibancada acontecem por meio doe nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.

QUINTA-FEIRA (21)

R$ 22 (primeiro lote, inteira)

R$ 34 (segundo lote, inteira)

R$ 44 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

SEXTA-FEIRA (22)

R$ 44 (primeiro lote, inteira)

R$ 55 (segundo lote, inteira)

R$ 66 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

SÁBADO (23)

R$ 77 (primeiro lote, inteira)

R$ 88 (segundo lote, inteira)

R$ 110 (terceiro lote, inteira)

R$ 110 (combo para todos os dias)

Mesas e Camarotes

As vendas das mesas e camarotes acontecem exclusivamente no Mercado São Sebastião, em Vitória.

Mesas

Comportam até quatro pessoas; ficam nos setores C e F. O valor dá direito à entrada de até quatro pessoas por dia de evento durante todos os dias.

R$ 1 mil (primeiro lote)

R$ 1,2 mil (segundo lote)

R$ 1,4 mil (terceiro lote)

Camarotes

Comportam até 30 pessoas e ficam no setor K. Só há 30 camarotes disponíveis no total. Cada camarote dá direito à entrada de até 30 pessoas por dia de evento durante todos os dias.

R$ 7 mil (valor único)

Camarote Roda de Boteco

blueticket.com.br As vendas desses ingressos são feitas por meio do

SEXTA-FEIRA (22)

R$ 99 (primeiro lote, meia-entrada)

SÁBADO (23)

R$ 264 (primeiro lote)

R$ 297 (segundo lote)

R$ 330 (terceiro lote)

R$ 363 (quarto lote)

PASSAPORTE (DÁ DIREITO A TODOS OS DIAS DE EVENTO)

R$ 275 (primeiro lote)

R$ 308 (segundo lote)

R$ 341 (terceiro lote)