Carnaval de Vitória: mesas quase esgotadas no 1º dia de vendas

O primeiro dia de vendas de ingressos para o Carnaval de Vitória teve movimentação tranquila no Mercado Sebastião, em Vitória, nesta quinta-feira (22), mas com lugares em mesas quase esgotados já nas primeiras horas. Até o início da tarde restavam apenas 30 mesas e sete camarotes individuais. As vendas para arquibancadas acontecem exclusivamente pela internet.
Foram disponibilizadas para cada dia 200 mesas, 13 camarotes individuais, com espaços para até 30 pessoas, e 6 mil lugares nas arquibancadas. Apesar da fila pequena, teve gente que esperou mais de uma hora pelos ingressos. Algumas pessoas aproveitaram o horário do almoço para conseguir ir ao local. No Mercado São Sebastião são vendidos ingressos para camarotes e para mesas.
O arquiteto Fagner Vieira da Costa, de 35 anos, participa todos os anos do Carnaval de Vitória com outros três amigos, e já garantiu uma mesa para a folia. Nós participamos todos os anos aqui em Vitória, também como foliões. Participamos do carnaval do Rio de Janeiro também. No ano passado participamos do camarote, mas vamos querer a mesa, por ser mais aconchegante, explicou.
A aposentada Elizabeth Carvalho Caseira Rocha, de 66 anos, desfila no carnaval de Vitória. Mas ela não quis deixar de garantir a mesa para amigos e familiares. Eu sempre desfilei pela Novo Império, eu sou uma foliã nata e minha família sempre participou. Eu queria comprar sete mesas, mas infelizmente só pode duas. Mas aí os familiares compram outras, porque a família inteira vai desfilar, disse.
EXPECTATIVA DE VENDA TOTAL
O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira da Silveira, espera que todos os ingressos sejam vendidos, em especial para as arquibancadas.
Se Deus quiser vamos vender todos os ingressos. São 200 mesas para quinta, 200 para sexta e 200 para o sábado. As pessoas gostam muito das mesas, mas muito dos camarotes também e esperamos vender totalmente as arquibancadas. E quem quiser desfilar pode procurar as fantasias nas escolas. Vamos encher o sambão nos três dias de desfile, afirmou.
VALORES ENTRE R$ 11 E R$ 3.000
No ano que vem, o carnaval capixaba será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Quem quiser assistir aos desfiles da quinta-feira (21), na arquibancada, só precisa desembolsar R$ 11. Nos dias seguintes, os valores aumentam para R$ 22, na sexta-feira, e R$ 36,50, no sábado. Os valores se referem a preço de meia-entrada.
Mas, quem quiser curtir os três dias de folia não terá que arcar com tanto. A organização vai disponibilizar um pacote que sai mais em conta, saindo por R$ 55 (meia/1º lote) os ingressos para todos os dias.
Para as mesas, que acomodam quatro pessoas, os preços começam em R$ 1 mil e, camarote, com capacidade para 30 pessoas, R$ 7 mil. As vendas das mesas e camarotes acontecem por meio do blueticket.com.br e presencialmente no Mercado São Sebastião, em Vitória.
SERVIÇO
Carnaval de Vitória 2019
Quando: de 21 a 23 de fevereiro de 2019
Onde: Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória
Ingressos:
Arquibancada
As vendas para a arquibancada acontecem por meio do blueticket.com.br e nas redes credenciadas do site na Grande Vitória.
QUINTA-FEIRA (21)
R$ 22 (primeiro lote, inteira)
R$ 34 (segundo lote, inteira)
R$ 44 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
SEXTA-FEIRA (22)
R$ 44 (primeiro lote, inteira)
R$ 55 (segundo lote, inteira)
R$ 66 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
SÁBADO (23)
R$ 77 (primeiro lote, inteira)
R$ 88 (segundo lote, inteira)
R$ 110 (terceiro lote, inteira)
R$ 110 (combo para todos os dias)
Mesas e Camarotes
As vendas das mesas e camarotes acontecem exclusivamente no Mercado São Sebastião, em Vitória.
Mesas
Comportam até quatro pessoas; ficam nos setores C e F. O valor dá direito à entrada de até quatro pessoas por dia de evento durante todos os dias.
R$ 1 mil (primeiro lote)
R$ 1,2 mil (segundo lote)
R$ 1,4 mil (terceiro lote)
Camarotes
Comportam até 30 pessoas e ficam no setor K. Só há 30 camarotes disponíveis no total. Cada camarote dá direito à entrada de até 30 pessoas por dia de evento durante todos os dias.
R$ 7 mil (valor único)
Camarote Roda de Boteco
As vendas desses ingressos são feitas por meio do blueticket.com.br
SEXTA-FEIRA (22)
R$ 99 (primeiro lote, meia-entrada)
SÁBADO (23)
R$ 264 (primeiro lote)
R$ 297 (segundo lote)
R$ 330 (terceiro lote)
R$ 363 (quarto lote)
PASSAPORTE (DÁ DIREITO A TODOS OS DIAS DE EVENTO)
R$ 275 (primeiro lote)
R$ 308 (segundo lote)
R$ 341 (terceiro lote)
R$ 374 (quarto lote)