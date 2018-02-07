Carnaval de Vitória: Imperatriz do Forte é campeã do Grupo de Acesso

A Imperatriz do Forte é a campeã do Grupo de Acesso do Carnaval de Vitória 2018. A escola conseguiu 174,90 pontos, sete décimos a mais que a Chega Mais, segunda colocada. Com a vitória, a Imperatriz sobe para o Grupo Especial e, em 2019, desfila no sábado, fazendo parte da elite do carnaval capixaba. A apuração dos votos aconteceu na tarde desta quarta-feira (07), no Álvares Cabral, em Vitória.
Com o enredo Sou Imperatriz, sou Capixaba com fé, a Imperatriz do Forte fez um desfile emocionante na noite da última sexta-feira (3), tornando-se uma rival de peso para as demais agremiações na briga pela vaga de acesso ao Grupo Especial.
Emocionado, o presidente da Imperatriz, Eligio Neto, afirmou que não sabia que a escola era uma das preferidas. "Esse titulo estava engasgado, há dois anos a escola batia na trave. A escola está fortalecida e a comunidade está presente. Tivemos uma diretoria que nos acompanhou para que pudéssemos levar para avenida um enredo que tínhamos pensado. Independente de quem ganhasse, a gente estava na briga. Não sabia que estávamos como preferida. Agora vamos todo mundo para a comunidade comemorar!", comentou.
REVEJA O DESFILE DA IMPERATRIZ DO FORTE
PIOR PONTUAÇÃO
A Unidos de Barreiros enfrentou desafios ao entrar no Sambão do Povo. Os três carros da escola não ficaram prontos e, consequentemente, não entraram na avenida, o que fez com que ela perdesse uma pontuação significativa. Por conta do falecimento de um dos integrantes da harmonia, muitos foliões foram às lágrimas na concentração.