Carnaval de Vitória: fantasias disponíveis a partir de R$ 100

O produtor cultural Leonardo Alves Ferreira, de 26 anos (direita), vai desfilar pela primeira vez com o namorado, o bancário Gustavo Magnago, de 27 anos (esquerda), na Piedade Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Faltando três dias para o Carnaval de Vitória, ainda tem muitas fantasias disponíveis nas quadras e escolas de samba. Apesar de estar em cima da hora, muita gente vai poder garantir a a participação para curtir a folia no Sambão e ter a chance de aparecer na transmissão da TV Gazeta, emissora oficial do carnaval.

São mais de 600 fantasias disponíveis - sem contar com a Andaraí, que não soube informar quantas faltam. O preço das fantasias varia entre R$ 100 e R$ 250.

O produtor cultural Leonardo Alves Ferreira, de 26 anos, vai desfilar pela primeira vez com o namorado, o bancário Gustavo Magnago, de 27 anos, na Piedade. A expectativa, segundo ele, é grande, porque tem três anos que eles vão aos ensaios, mas só assistem aos desfiles.

A Piedade é do nosso bairro - do lado da nossa casa, no Centro de Vitória - por isso queremos valorizar. A gente demorou a escolher a fantasia porque estávamos sem tempo. Em questão do carnaval, a expectativa é grande porque assistimos há três anos e cada vez fica melhor, disse.

TEMAS DIVERSOS

As fantasias são de temáticas diversas. Na Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, o tema Amores de Carnaval vai abordar as paixões nessa época festiva, com fantasias de todo tipo Pulada de Cerca, Amor de Pindorama e Levando Chifre.

Segundo a responsável pelas vendas, Michele Spalenza, são cerca de 100 fantasias disponíveis dentro desses temas. Acreditamos que ainda teremos fantasias até sexta-feira (2), no mais tardar. A entrega acontece no sábado (3). A venda está muito boa, explicou.

Tem escolas, no entanto, em que as fantasias estão bem no finalzinho. Entre elas a Novo Império, que tem 51 fantasias disponíveis, sendo 20 só em uma ala. Segundo os organizadores, foram vendidas cerca de 1.800 fantasias até o momento.

A escola com mais fantasias é a Pega no Samba, com 300 disponíveis, segundo o presidente a agremiação, Alex Santos.

VEJA A SITUAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS

GRUPO ESPECIAL - ESCOLAS QUE DESFILAM NO SÁBADO (3)

Andaraí

- Fantasias disponíveis: quantidade não informada, mas há disponibilidade em grande parte das 11 alas.

- Preços: varia de R$ 90 a R$ 150, de acordo com o tipo de compra - sozinho ou em grupo.

- Onde comprar: no barracão da escola, em Santa Marta, em Vitória - na Rua Oswaldo Aranha, 271.

- Horário: entre 8h e 22h.

Novo Império

- Fantasias disponíveis: 50 fantasias, aproximadamente. Foram vendidas 1.800, segundo os organizadores.

- Preços: o valor único é de R$ 150.

- Onde comprar: quadra da escola - Avenida Santo Antônio, 301 - Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoíra, Vitória.

- Horário: entre 8h e 22h.

Piedade

- Fantasias disponíveis: 60 fantasias aproximadamente - 25 na Ala Monet, 30 na Ala das Cerejeiras e 30 na ala Amigos da Piedade.

- Preços: de R$ 120 a R$ 150.

- Onde comprar: vendas por Whatsapp, no contato (27) 99840-3767 (Cláudia). A entrada será no Museu Capixaba do Negro, com previsão a partir de sexta

- Horário: Entre 9h e 19 h

Boa Vista

- Fantasias disponíveis: 45 fantasias restantes.

- Preço: a partir de R$ 150.

- Local: Barracão da escola - Rua Muniz Freire, 55 - Itaquari, Cariacica.

- Horário: entre 8h e 18h

MUG

- Fantasias disponíveis: 100 fantasias em 14 alas aproximadamente

- Preço: Entre R$ 100 e R$ 200

- Local: Quadra da MUG, Rua Mourisco - Glória, Vila Velha

- Horário: entre 14h e 23h

Pega no Samba

- Fantasias disponíveis: total de 300 fantasias disponíveis.

- Preço: entre R$ 100 e R$ 200.

- Local: quadra da escola - Rua Dr. Américo de Oliveira, 455 - Consolação, Vitória.

- Horário: entre 13h e 22h.

Jucutuquara

- Fantasias disponíveis: cerca de 70 fantasias disponíveis.

- Preço: qualquer fantasia por R$ 140.

- Local: quadra da escola - R. José Cassiano dos Santos, 135 - Fradinhos, Vitória.

- Horário: a partir das 14h

GRUPO A - ESCOLAS QUE DESFILAM NA SEXTA-FEIRA (02)

São Torquato

- Fantasias disponíveis: cerca de 300 disponíveis.

- Preço: de R$ 80 a R$ 120.

- Local: quadra da escola, que fica na rua Anésio José Simões, São Torquato, Vila Velha.

- Horário: de 8h às 19h

Chega Mais

- Fantasias disponíveis: cerca de 200 fantasias disponíveis.

- Preço: de R$ 50 a R$ 100.

- Local: barracão da escola, que fica na rua Constantino Furlani, Morro do Quadro, Vitória.

- Horário: de 8h às 20h.

Rosas de Ouro

- Vai doar todas as fantasias

Chegou o que faltava