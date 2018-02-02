Anselmo e Drieli com as filhas Marina,13, e Alice, 3 meses: samba em família Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ





Chegou o grande dia. O Carnaval de Vitória começa nesta sexta (02) e, para muita gente, esse é o momento de levar para a avenida o trabalho de uma ano inteiro. Hoje e amanhã o Sambão do Povo vai receber pessoas com as mais diversas histórias. Da família de ritmistas ao casal que viaja para não perder o desfile, o carnaval capixaba mostra que o amor pelas escolas vai invadir o avenida.

O professor universitário e pesquisador de mercado Anselmo Hudson Siqueira, 42, quando perguntado sobre carnaval para tem a resposta na ponta da língua. Desfilar é um sonho de criança que eu só consegui realizar depois de adulto, disse.

Anselmo contou que hoje a família inteira cai no samba. Ele e a esposa, Drieli Di Estefani, 31, são ritmistas, desfilam há seis anos como membros da bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG).

A filha Marina Tintori Siqueira, 13, já sabe tocar o tamborim, e a mais nova, Alice Di Estefani Siqueira, de apenas 3 meses, já participa da escola e acompanha a bateria balançando as perninhas e os bracinhos. É importante a presença da família. As escolas de samba são formadas por famílias, afirmou o professor.

O casal Lais Dayane Viana Almeida Porto, 26, e Ricardo Silva Porto, 26, não perde um desfile da Boa Vista há seis anos. A gente morava em Alto Lage (Cariacica), íamos na quadra e em todos os desfiles, contou a farmacêutica Lais.

Há dois meses os dois se mudaram para Brasília, mas o amor pela escola continua. Lais e Ricardo viraram noites pesquisando preços de passagens e garantiram o lugar na avenida. Vamos fazer um bate e volta. Chegamos no sábado e voltamos pra Brasília no primeiro voo da segunda, contou Lais.

O amor de Ricardo pelo carnaval é declarado. Costumo falar que a data mais importante no ano para mim é o carnaval. Mais do que meu aniversário, mais do que Natal. É a data que mais me empolga, disse o publicitário.

A escola do coração fez parte até do casamento dos dois. Desfilamos no dia do nosso ensaio de fotos para o casamento. Fomos campeões. Dias depois a Boa Vista tocou no nosso casamento, contou.

AINDA DÁ TEMPO

Nas casas lotéricas de todo o país ainda é possível comprar ingressos para arquibancada. Os ingressos de mesas de pista para o desfile de sábado já estão esgotados. Para aqueles interessados em aproveitar os camarotes, no Mercado São Sebastião ainda há poucos ingressos.