Carnaval: baianas contam o segredo de tanta alegria e disposição





Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo começam nesta sexta-feira (02). E um grupo de baianas, bem dispostas para encarar a folia, espera com ansiedade. Elas vão desfilar em diversas agremiações em um verdadeiro vai e volta na avenida do samba que tem aproximadamente 400 metros de extensão.

A aposentada Ana Ferreira, de 65 anos, desfila há 15 anos como baiana, e em 2018 vai passar por oito escolas de samba, entre as do grupo A: Imperatriz do Forte, São Torquato e Barreiros e Chegou o que Faltava, que se apresentam na sexta-feira (02), e as do grupo especial no sábado (03): Andaraí, Unidos da Piedade, Mocidade Unida da Glória e Unidos de Jucutuquara.

A gente desfila na primeira escola, devolve a fantasia pega aquele beco a mil derrubando tudo. Chega na concentração vestimos a roupa da outra escola, tomamos água e voltamos para a avenida, disse Ana empolgada.

As fantasias ficam guardadas nas barracas dos vendedores ambulantes na entrada do Sambão. Pagamos uma barraca para deixar as fantasias e o pau quebra, explica Ana.

Os fotógrafos do projeto Rede de Memórias registram a animação de dona Ana nos desfiles do carnaval de 2017 e 2016. Veja as fotografias:

Eva Rocha de Oliveira, de 67 anos, também vai desfilar em oitos agremiações. Ela reclama que desfilar em apenas uma escola é muito rápido, por isso não consegue ficar parada assistindo as demais. Quer aproveitar cada momento.

É energia pura. Ninguém toma energético e nem cachaça. Esse sambão está pequeno, porque você começa e quando vê já está lá na frente. Que graça tem? Deveria ser maior, afirmou Eva.

PREPARAÇÃO

Há 24 anos desfilando pela escola de samba Novo Império, a aposentada Laura Roncato Lima, de 74 anos, já se programa para sua época mais esperada do ano. Esse ano pretende fazer bonito em sete escolas. Ela revela o segredo da disposição. Disposição é agente que faz. Faço hidroginástica, não bebo, ando de bicicleta, disse.

O QUÊ QUE A BAIANA DO CARNAVAL TEM

Qual o segredo das baianas para fazer bonito na avenida durante o desfile? Diferente da ala das passistas e das rainhas de bateria que precisam de samba no pé, elas conquistam o público com simpatia e balanço das saias volumosas. Outro diferencial é o luxo das roupas e o uso de adereços, como colares, pulseiras, anéis e chapéus.

Samba no pé eu não tenho. Meu negócio é rodar. E rodo mesmo, com vontade. Balanço para lá e pra cá. Sem rodar não é baiana. Jogo beijo, faço de tudo, disse a baiana Eva Rocha de Oliveira.

COM A PALAVRA, UMA BAIANA

A aposentada Ana Ferreira, de 65 anos, moradora do bairro Romão em Vitória é só animação para os desfiles no Sambão do Povo. Há 15 anos é baiana na escola de Samba Unidos de Jucutuquara. Como não consegue ficar parada, ela faz parte do grupo de baianas que desfila em diversas agremiações. Animada, ela diz que conta nos dedos os dias para o Carnaval de Vitória. Veja a entrevista completa:



Quando começou a desfilar

Comecei a desfilar em Linhares, no bloco da Bola Preta, aos sete anos de idade com meu pai. Aqui em Vitória desfilei como passista na escola Mocidade da Praia. Como em só uma escola só não estava bom, fui também para a Amigos de Gurigica. Comecei a desfilar na Jucutuquara aos 13 anos de idade. Desfilo há 15 anos como baiana lá.

Como surgiu esse movimento?

Há alguns anos a Mãe Rita da Jucutuquara criou um instituto das baianas para a ajudar todas as escolas. É uma ajudando a outra. A gente consegue sair em quase todas sem atrapalhar. Assim não falta baiana. É meio que uma loucura, mas fazemos isso porque gostamos.

Como vai ser esse carnaval? Vai desfilar em quantas escola?

Esse ano vou desfilar em oito escolas. MUG, Jucutuquara, Andaraí, Piedade, Barreiros, Imperatriz do Forte, São Torquato e Chegou o que Faltava. Vou desfilar nesta sexta-feira, no Grupo A, e no Grupo Especial, no sábado. Não consigo sair devagar. Sou elétrica. Não sinto cansaço, no outro dia sou a mesma Ana. Não sinto dor nas pernas, não sinto nada.

Como se organiza para desfilar em diversas escolas de samba?

Quando acaba um desfile temos que esperar a outra escola passar. Sempre pulando uma escola para não atrapalhar, porque às vezes não dá tempo. Eu sou ligeirinha e dou um jeito, mas outras colegas não conseguem. Pagamos uma barraca daquelas que ficam lá na concentração para segurar nossas roupas. Aí é só se trocar na dispersão. Quando pulamos uma escola bate aquela vontade de ter desfilado.

Como é a preparação?

Antes dos desfiles procuro o médico. Cuido muito de minha saúde. Vou a academia de dança de salão. Já joguei muito futebol de campo. Por isso não tenho problema de saúde que possa me atrapalhar.

Já passou sufoco?

Prefiro sair mais na frente porque já saio tirando a roupa para voltar e sair na próxima escola. O beco por trás do sambão é nosso sufoco, pois é apertado. Uma vez fiquei muito decepcionada porque esqueci o chapéu de uma das fantasias.

Como é a expectativa para o carnaval?

É muita ansiedade. Fico contando nos dedos os dias que faltam para o desfile. Imagino como vai ficar ficar a fantasia no corpo da gente.

O que acontece com as roupas?

Não desperdiçamos as roupas. Levamos aquela trouxa de roupa para casa. Lavamos, colocamos no sol e guardamos. Em junho, doamos para as mulheres das quadrilhas dançarem.