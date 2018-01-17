Carnaval 2018: prefeituras começam a definir programação de blocos

Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo

As prefeituras começam a definir a programação dos blocos para o Carnaval 2018. Na Grande Vitória, já tem festa neste mês e a folia promete se estender até abril. É isso mesmo! Em Cariacica, há grupos que vão desfilar depois da Semana Santa.

Para colocar o bloco na rua, é preciso fazer cadastramento junto às prefeituras e atender a uma série de exigências, como horário de desfile, trajeto a ser percorrido e duração do evento.

VITÓRIA*

27/1 - Ki Coisa Linda, das 12 às 16 horas, Tabuazeiro

Fevereiro

04 - Magrelas Voadoras, das 9 às 12 horas, Centro de Vitória

10 - Regionalzinho, das 15 às 19 horas, Parque Moscoso

11 - Regional da Nair, das 9 às 15 horas, Centro de Vitória

17 - Kustelão, das 13h30 às 19 horas, Jardim Camburi

25 - Pinduraí, das 15 às 19 horas, Santos Dumont

*outros blocos solicitaram autorização para desfilar e estão em avaliação.

SERRA*

3/2, das 18 às 23h - Mocidade Unidade de Laranjeiras - Laranjeiras

3/2, das 16 às 20h - Apaixonados por São Diogo - São Diogo II

4/2, das 17 às 21h - Cem Vergonha - Barcelona

4/2, das 15 às 21h - Unidos da Morada - Morada de Laranjeiras

9/2, das 18 às 22h - Adrenalina - Jacaraípe

10 a 13/2, das 15 às 19h - Jegue Folia de Bicanga e Galo da Praia - Bicanga

10 e 13/2, das 15 às 17h - Camundongos da Vila - Jacaraípe

10 a 13/2, das 19 às 22h - Carapiranha - Carapebus

11/2, das 15 às 19h - Tô à toa - Central Carapina

11/2, das 19 às 23h - Acadêmicos de Continental - Cidade Continental

11 e 13/2, das 19 às 21h - Associação de Moradores Serra Dourada III - Serra Dourada III

11 e 13/2, das 16 às 22h - Pega no Badalo - Feu Rosa

17/2, das 16 às 22h - Bloco dos Piriguetes - Planalto Serrano

11 e 12/2, das 18 à meia-noite - As Moças de Serra Dourada - Serra Dourada III

*ainda vão ser realizadas duas reuniões com blocos antes da programação final

CARIACICA

Dia 26 de janeiro (sexta): Dispirock, das 18h às 22h, em Jardim América. Concentração no Bar do Bragoso, na rua Paraguai.

Dia 27 de janeiro (sábado): Em Cima da Hora, das 18h às 22h, em Itanguá. Concentração na rua Rosilva.

Dia 2 de fevereiro (sexta): Vem Pra Vila, das 18h às 22h, em Vila Oásis. Concentração quadra da Associação de Moradores, na rua Vale do Rio Doce.

Dia 3 de fevereiro (sábado): Siri na Lata, das 16h às 20h, em Vera Cruz. Concentração na Rua Manoel José da Silva

Dia 4 de fevereiro (domingo): Bloco das Virgens, das 18h às 22h, em Piranema. Concentração na rua Speroto (antiga Rua Vicente Santório Fantini).

Me Libera Nega, das 16h às 20h, em Jardim Campo Grande. Concentração na rua Rio Grande do Norte.

Dia 9 de fevereiro (sexta): Carnafolia Bora Lá, das 18h às 22h, em Itacibá. Concentração em frente ao Extrabom, na rua Manoel Joaquim dos Santos.

Dia 13 de fevereiro (Terça-Feira Gorda): Lambe Sal, das 18h às 22h, em Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.

Dia 17 de fevereiro (sábado): Carnaflexal, das 18h às 22h, em Flexal 2. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha.

Dia 18 de fevereiro (domingo): Só BB, das 17h às 21h, em Vila Graúna. Concentração na rua principal de Vila Graúna.

Dia 8 de abril (domingo, véspera de Nossa Senhora da Penha): As Piranhas do Jegue, das 13h às 17h, em Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora.

Arrasa Geral, das 15h às 19h, em São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão.

ITAPEMIRIM

Dia 09/02/2018

19 h  Bloco "Quem Não Aguenta Bebe Água ´ (Espaço Feirinha)

Dia 11/02/2018