Carnaval 2018: 'Sem integração, PM não vai dar conta dos eventos'

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Garcia, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo Crédito: Reprodução TV Gazeta

confusão durante um bloco que aconteceu neste domingo (14), na orla de Itaparica, em Vila Velha. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, André Garcia, afirmou na manhã desta segunda-feira (15), em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo da TV Gazeta, que a Polícia Militar não vai dar conta da quantidade de eventos durante o carnaval no Espírito Santo se não houver trabalho integrado entre prefeituras e organizadores. A afirmação foi dada um dia após a

Na semana passada agendamos com todas as prefeituras da Região Metropolitana, e vamos também trabalhar com o interior para passar algumas orientações, e um trabalho mais integrado com a Polícia Militar em relação à segurança desses eventos que nós não vamos dar conta da quantidade de eventos que acontecem no carnaval, disse o secretário.

André Garcia comentou a informação de que Polícia Militar foi contra a realização do evento autorizado pela Prefeitura de Vila Velha, e disse que a PM está elaborando um planejamento de atuação integrada para o carnaval.

Plano de segurança, a questão de limpeza, maior número de seguranças particulares. Isso tudo tem que ser considerado antes que um evento desses esteja aprovado, e aconteça cenas lamentáveis como essas, afirmou André Garcia.

AÇÃO DA PM

Questionado sobre a atuação da PM de dispersar a multidão com balas de borracha, cassetetes e o uso de cavalos, o secretário disse que a ação deve ser avaliada, pois provavelmente a polícia reagiu a algum tipo de agressão. Tivemos a informação de garrafas lançadas em viaturas, pedras lançadas em viaturas, disse.

No final da entrevista, André Garcia destacou ainda a responsabilidade dos organizadores dos eventos. "Tem que ter uma responsabilidade do organizador com relação à segurança dos participantes do bloco. Tem que ter uma preocupação com limpeza, segurança de terceiros. Não é somente um papel do poder público, da Polícia Militar e da prefeitura. Quem organiza e fatura tem que colaborar com a segurança, defendeu o secretário.

A ENTREVISTA

Como foi a ação da PM?

Claramente está evidente aí que quem organizou esse evento não considerou o impacto que ele poderia ter fora do núcleo protegido pelos seguranças particulares.

A PM foi avisada?

A PM participou acompanhando o bloco desde o início. Tem uma informação, que estamos confirmando ainda, que esse evento foi contra indicado pela Polícia Militar, exatamente por conta disso que aconteceu. Na semana passada agendamos com todas as prefeituras da Região Metropolitana, e vamos também trabalhar com o interior para passar algumas orientações, e um trabalho mais integrado com a Polícia Militar em relação à segurança desses eventos, que nós não vamos dar conta da quantidade de eventos que acontecem no carnaval.

No carnaval já temos um planejamento sendo elaborado, mas se não houver uma integração maior e uma preocupação por parte de quem organiza esses eventos, dos impactos que eles causam na vizinhança, nas pessoas que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Por exemplo, plano de segurança, a questão de limpeza, maior número de seguranças particulares. Isso tudo tem que ser considerado antes que um evento desses esteja aprovado, e aconteça cenas lamentáveis como essa.

Quem dá o aval para que o evento aconteça é a prefeitura. Acha houve falha?

Acredito que temos que fazer um estudo de caso nesse específico para evitar que fatos como esses se repita durante o carnaval. Ficou muito evidente que um evento desse porte, com essa estrutura que foi oferecida pelo organizador não possui condições de ser realizado. Vamos trabalhar com as prefeituras não só de Vila Velha, mas com outras prefeituras, orientar no sentido que esse tipo de evento haja um controle maior na autorização.

Não é possível que as pessoas achem que vão faturar com algum evento dessa natureza e se esquecem dos impactos que isso causa na vida de outras pessoas que não estão lá se divertindo, ou que estão fora do núcleo de proteção, do cordão de proteção desses blocos.

Quanto a atuação da polícia, como o senhor avalia?

Temos que analisar com muito cuidado esse tipo de ação porque a polícia estava muito provavelmente reagindo a algum tipo de agressão. Tivemos a informação de garrafas lançadas em viaturas, pedras lançadas em viaturas. Uma insatisfação como foi dito na matéria, por causa de um trio elétrico que iria se apresentar e deixou de se apresentar. Algumas pessoas se sentiram lesadas. Enfim, analisar a atuação policial agora sem maiores informações por parte de quem comandou a operação do evento seria precipitada. Posso te dizer que ação foi demandada. Houve uma demanda. Houve uma ação por parte de alguns indivíduos perturbando a ordem pública que precisou a atuação da Polícia Militar.

Qual a orientação para quem organiza blocos de rua?

Primeiro a autorização do poder local, do poder público municipal. Esse tipo de bloco, principalmente esses que são maiores, tem que ter uma responsabilidade do organizador com relação a segurança de que estão participando do bloco. Tem que ter uma preocupação com limpeza, segurança de terceiros. Não é somente um papel do poder público, da Polícia Militar e da prefeitura. Quem organiza e fatura tem que colaborar com a segurança.