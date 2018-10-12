Cariacica tem pedalada kids para comemorar Dia das Crianças

Mais de 400 crianças se reuniram nesta sexta-feira (12) e andaram de bicicleta juntas na Avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana, bairro de Cariacica, para comemorar o Dia das Crianças. O "pedal kids", como está sendo chamado, ainda contou com oficinas e brincadeiras depois do exercício para os pequenos.
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, além do passeio ciclístico, as crianças puderam jogar vôlei, basquete, futebol de pano, dedobol, futebol, amarelinha, pula corda, pique bandeira, peteca, badminton e oficinas de contação de história e teatro.
Vídeo mostra as 420 crianças, com seus pais, andando pela avenida nesta sexta (12). Assista: