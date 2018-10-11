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Rio Novo do Sul

Carga de madeira cai de caminhão e atinge carro na BR 101 no ES

O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 20:56

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 20:56

Carga tomba e atinge carro na BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Reprodução | Pixabay
Parte de uma carga de paletes (estrado de madeira) que era transportada por uma carreta caiu e atingiu um carro no quilômetro 388 da BR 101, em Rio Novo do Sul. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (11). Apesar do susto, não houve vítimas.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta trafegava pelo sentido sul e o carro seguia no sentido norte.
Equipes da concessionária estiveram no local para atendimento da ocorrência.
Devido ao acidente, o sentido Mimoso do Sul está interditado e o trânsito no local segue em sistema pare e siga.
> BR 101: acidente deixa uma pessoa ferida na Serra

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