Captura de caranguejo fica proibida no ES até final de novembro

Defeso compreende a época do crescimento do caranguejo, quando ele passa por um processo de muda Crédito: Marcos Salles | PMV

Espírito Santo, quando ficam proibidos a captura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização da espécia Ucides cordatus. O chamado período de defeso do caranguejo começa nesta segunda-feira (1º) e vai até o dia 30 de novembro no, quando ficam proibidos a captura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização da espécia Ucides cordatus.

Praia do Suá, nos quiosques da Curva da Jurema e de Camburi, em Goiabeiras e também nos bares e restaurantes que comercializam o crustáceo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), através da Gerência de Educação Ambiental, realizou abordagens educativas em pontos estratégicos, como nas peixarias e feiras da, nos quiosques dae de, eme também nos bares e restaurantes que comercializam o crustáceo.

O objetivo da ação foi sensibilizar os moradores, consumidores, pescadores, catadores e comerciantes quanto à importância do ecossistema manguezal e sobre a necessidade de preservar o animal. O defeso é o período em que o caranguejo cresce e passa por um processo de muda, formando uma nova carapaça.

Quem for visto capturando o animal, vendendo ou consumindo, será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais e sofrerá as penalidades previstas na legislação. Além do Espírito Santo, o defeso também acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, conforme portaria nº 52/2003 do Ibama.