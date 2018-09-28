Captura de caranguejo fica proibida no ES até final de novembro

O chamado período de defeso do caranguejo começa nesta segunda-feira (1º) e vai até o dia 30 de novembro no Espírito Santo, quando ficam proibidos a captura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização da espécia Ucides cordatus.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), através da Gerência de Educação Ambiental, realizou abordagens educativas em pontos estratégicos, como nas peixarias e feiras da Praia do Suá, nos quiosques da Curva da Jurema e de Camburi, em Goiabeiras e também nos bares e restaurantes que comercializam o crustáceo.
O objetivo da ação foi sensibilizar os moradores, consumidores, pescadores, catadores e comerciantes quanto à importância do ecossistema manguezal e sobre a necessidade de preservar o animal. O defeso é o período em que o caranguejo cresce e passa por um processo de muda, formando uma nova carapaça.
Quem for visto capturando o animal, vendendo ou consumindo, será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais e sofrerá as penalidades previstas na legislação. Além do Espírito Santo, o defeso também acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, conforme portaria nº 52/2003 do Ibama.
As denúncias podem ser feitas no Fala Vitória, pelo número 156, e também na Polícia Ambiental, por meio do telefone 3636-0173 e no Iema pelo número 3636-2597.