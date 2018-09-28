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Tá proibido!

Captura de caranguejo fica proibida no ES até final de novembro

Quem for visto capturando o animal, vendendo ou consumindo no período estipulado, será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais e sofrerá as penalidades previstas na legislação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 19:46

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 19:46

Defeso compreende a época do crescimento do caranguejo, quando ele passa por um processo de muda Crédito: Marcos Salles | PMV
O chamado período de defeso do caranguejo começa nesta segunda-feira (1º) e vai até o dia 30 de novembro no Espírito Santo, quando ficam proibidos a captura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, industrialização, armazenamento e comercialização da espécia Ucides cordatus.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), através da Gerência de Educação Ambiental, realizou abordagens educativas em pontos estratégicos, como nas peixarias e feiras da Praia do Suá, nos quiosques da Curva da Jurema e de Camburi, em Goiabeiras e também nos bares e restaurantes que comercializam o crustáceo.
O objetivo da ação foi sensibilizar os moradores, consumidores, pescadores, catadores e comerciantes quanto à importância do ecossistema manguezal e sobre a necessidade de preservar o animal. O defeso é o período em que o caranguejo cresce e passa por um processo de muda, formando uma nova carapaça.
Quem for visto capturando o animal, vendendo ou consumindo, será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais e sofrerá as penalidades previstas na legislação.  Além do Espírito Santo, o defeso também acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, conforme portaria nº 52/2003 do Ibama.
As denúncias podem ser feitas no Fala Vitória, pelo número 156, e também na Polícia Ambiental, por meio do telefone 3636-0173 e no Iema pelo número 3636-2597.

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