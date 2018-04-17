Capixabas se unem para fazer doações aos prejudicados pela chuva

Depois do triste cenário de prejuízo com as chuvas desta segunda-feira (16) com muitas famílias tendo as casas atingidas pela água, a solidariedade e a empatia ganham força entre aqueles que fazem questão de ajudar. É o caso do projeto Mão na Massa, de Jesus de Nazareth, em Vitória, que está reunindo doações para distribuir entre as pessoas que perderam pertences e precisam.

Nós estamos aceitando doações de roupas tanto de adultos como de crianças, calçados, alimentos não perecíveis, colchões, roupas de cama, enfim... Vamos ajudar as pessoas na medida do possível. Alguns têm me entregado as doações e também estamos marcando de buscar na próxima sexta-feira, explicou Ane Buss, de 39 anos, que faz parte do projeto e é estudante do curso de Serviço Social.

Ane disse que tem pedido donativos dos amigos da faculdade e também compartilhado a ideia pelas redes sociais. Ela está reunindo o material arrecadado na casa da idealizadora do Mão na Massa. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com Ane pelo número (27) 99834- 2663.

A Primeira Igreja Batista de Flexal I, em Cariacica, também está reunindo doações. De acordo com Wolmar dos Santos, 51, membro da comunidade, o local foi abrigo de sete famílias depois do alagamento desta segunda-feira (16). Nesta terça-feira (17), três famílias ainda precisaram ficar no local. Pessoas da região como proprietários de bar, padaria e mercearia, fizeram algumas doações. Igrejas de bairros próximos também estão contribuindo.

Entre o material arrecadado estão alimentos, roupas e colchões. Quem puder ajudar, pode entregar as doações diretamente na igreja, que fica na Rua João Siqueira, número 16, ou entrar em contato no número (27) 99627-5667.

Sofá seco

A dona de uma empresa que presta serviço de higienização de estofados também se solidarizou com as pessoas prejudicadas pela chuva. A situação está difícil para todo mundo, então decidi ajudar, disse Tharyn Kanimambo, 31, proprietária da Dry Service.

De acordo com Tharyn, com a ajuda de um maquinário, toda a água acumulada em estofados pode ser extraída. Assim, os sofás de casas atingidas pela água que ficaram encharcados ou úmidos secarão em cerca de 10 a 11 horas. Ela se disponibilizou a ajudar até 15 famílias de Vila Velha. Eu vou higienizar tudo que a pessoa tiver perdido: sofá, colchão, cadeiras, tudo que eu puder ajudar, ressaltou.