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Efeito coronavírus

Capixabas reduziram em 68% saídas de casa para compras e lazer

Os relatórios são produzidos pelo Google com dados coletados pelos sistemas de geolocalização dos smartphones
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 07:35

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 07:35

Lojas fechadas na Leitão da Silva, Vitória - ES
Lojas ficaram fechadas na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Caique Verli
O Google divulgou uma plataforma chamada COVID-19 Community Mobility Reports  que produz relatórios com informações sobre o que mudou agora que as pessoas estão trabalhando de casa, em isolamento ou tomando outras medidas para que a curva da pandemia do novo coronavírus deixe de ser ascendente. No Espírito Santo ele foi realizado até o dia 29 de março, mostrando que houve redução de 69% às idas em praias e praças, e 68% em restaurantes, cafés e shoppings. 
São seis categorias diferentes: comércio e recreação; supermercados e farmácias; parques; transporte; locais de trabalho; e espaços residenciais.  Veja as mudanças da mobilidade. 
A porcentagem da movimentação no Estado reduziu menos que no Brasil. Enquanto que a ida de pessoas a restaurantes, cafés, shoppings, parques temáticos, museus, bibliotecas e cinemas foi de 68% no Estado, no Brasil ela foi de 71%. Somente a ida aos terminais de transporte reduziu mais no Estado (-69%) que no país (-62%).
Os relatórios incluem 131 países, mas a intenção é ampliar para mais lugares. Esses documentos, que serão atualizados constantemente, têm o objetivo de fornecer informações sobre o que mudou em resposta às políticas destinadas a combater o novo coronavírus e ajudar autoridade de saúde pública a tomar decisões sobre como gerenciar a pandemia.

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A plataforma indica que essas informações auxiliam em diversos aspectos. Uma tendência de visitas persistentes a um terminal de transporte, por exemplo, pode indicar a necessidade de colocar mais ônibus no local, permitindo que os usuários viagem com maior distância entre si dentro dos veículos.

COMO FOI FEITO?

Os relatórios são produzidos pelos dados coletados pelos sistemas de geolocalização dos smartphones. Se um usuário deseja que o Google não inclua seus movimentos nesses dados agregados, devem desativar o Histórico de Localização no smartphone. A plataforma ressalta que o usuário pode ativar ou desativar a qualquer momento essa ferramenta.
Embora o Google mostre aumento ou redução nas visitas em termos percentuais, não é compartilhado o número absoluto de visitas aos locais. A empresa também informou que nenhuma informação que possa ser atrelada a indivíduos  como a localização de uma pessoa, seus contatos ou movimentos  será disponibilizada em nenhum momento, para proteger a privacidade dos usuários.

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