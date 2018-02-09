Capixabas poderão curtir carnaval com sol e calor em todo Estado

Os foliões de rua vão ter sol e calor durante o carnaval Crédito: Edson Chagas | GZ

Abram alas para o final de semana mais festejado do país! A chuva deu uma refrescada nos capixabas na última semana e prometia ficar para o carnaval. Porém, para tranquilizar os foliões de rua e quem quer curtir uma praia, o feriado promete, de acordo com o Climatempo, ser de sol e calor para todo o Espírito Santo.

Nesta sexta-feira (9), o sol aparece entre nuvens e o tempo esquenta. Podem haver pancadas passageiras de chuva durante o dia na Grande Vitória. A temperatura pode variar de 30°C à 24°C.

Sábado (10) e domingo (11) o tempo deverá se manter firme, sem possibilidade de chuva para o Estado. Apenas em São Mateus, no Norte do ES, são esperadas chuvas muito leves, que não deverão atrapalhar a folia. Para os dois dias, a temperatura máxima esperada é de 30°C, e mínima de 19°C.

Fechando as festividades, segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval serão também de muito sol e calor em todas as regiões. Na Grande Vitória, apesar da maioria das praias estarem impróprias para os banhistas , não se deixe abater, afinal, terão festas pelas ruas do Centro. Nos outros municípios litorâneos, entretanto, as praias poderão ser mais um atrativo com o tempo quente. A temperatura deve variar de 33°C à mínima de 19°C.