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É tempo de folia!

Capixabas poderão curtir carnaval com sol e calor em todo Estado

Apenas de São Mateus há possibilidade de pancadas leves de chuva, mas que não devem atrapalhar. Nas demais regiões, o sol deve aparecer todos os dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 14:37

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 14:37

Os foliões de rua vão ter sol e calor durante o carnaval Crédito: Edson Chagas | GZ
Abram alas para o final de semana mais festejado do país! A chuva deu uma refrescada nos capixabas na última semana e prometia ficar para o carnaval. Porém, para tranquilizar os foliões de rua e quem quer curtir uma praia, o feriado promete, de acordo com o Climatempo, ser de sol e calor para todo o Espírito Santo. 
Nesta sexta-feira (9), o sol aparece entre nuvens e o tempo esquenta. Podem haver pancadas passageiras de chuva durante o dia na Grande Vitória. A temperatura pode variar de 30°C à 24°C.
Sábado (10) e domingo (11) o tempo deverá se manter firme, sem possibilidade de chuva para o Estado. Apenas em São Mateus, no Norte do ES, são esperadas chuvas muito leves, que não deverão atrapalhar a folia. Para os dois dias, a temperatura máxima esperada é de 30°C, e mínima de 19°C.
Fechando as festividades, segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval serão também de muito sol e calor em todas as regiões. Na Grande Vitória, apesar da maioria das praias estarem impróprias para os banhistas, não se deixe abater, afinal, terão festas pelas ruas do Centro. Nos outros municípios litorâneos, entretanto, as praias poderão ser mais um atrativo com o tempo quente. A temperatura deve variar de 33°C à mínima de 19°C.
 

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