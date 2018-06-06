Capixabas de malas prontas para ver a Copa na Rússia

Os amigos Filipe e Alberto já estão com a bandeira do Brasil pronta para assistir aos jogos na Rússia. Eles também querem fazer turismo Crédito: Vitor Jubini

Faltam menos de dez dias para o início da Copa do Mundo e, enquanto a maioria dos capixabas se prepara para receber os amigos em casa e ver tudo do sofá, alguns sortudos estão arrumando as malas. Eles vão para a Rússia sentir de perto as emoções do maior evento de futebol do mundo.

Só não posso esquecer a camisa da Seleção, brinca o advogado Alberto Carlos Cani Bella Rosa, 34 anos. Ele vai passar 24 dias no país com amigos e já comprou até ingressos para ver as finais. Eu queria muito estar no jogo da final, então estou acreditando e torcendo para o Brasil chegar.

Alberto vai passar os primeiros dias da viagem na companhia do sócio Filipe Soares Rocha, 32. Ele, que também é advogado, vai assistir às partidas da primeira fase, mas pretende aproveitar tanto quanto o amigo. Eu gosto muito da energia dos jogos, a vibração, estar com os amigos. É muito legal.

Além de ver os jogos, os dois pretendem aproveitar a oportunidade para fazer um pouco de turismo. Comprei o ingresso para o jogo da Argentina contra a Nigéria só para poder conhecer São Petersburgo, conta Filipe.

Já Alberto quer aproveitar o passeio para visitar outros países. Estou planejando ir para a Finlândia, que fica há apenas duas horas de trem da Rússia, afirma.

SONHO

O empresário Octávio Couto Pinto Pereira, 32 anos, embarca em direção à Rússia já na sexta-feira. Após um pit stop na Espanha, ele chega à sede da Copa e fica até as quartas de final.

A ansiedade é grande. Estamos arrumando as malas, as camisas, bandeira, chapéu. Animação a mil!, ressaltou.

Octávio vai viajar com dez amigos e está se planejando para assistir à Copa há quatro anos. Comecei a me programar depois da Copa no Brasil. Eu e alguns amigos criamos uma conta onde, todo mês, depositávamos um valor fixo. Nem ficava com a gente para não ter chance de gastar.

Além do arsenal de roupas verde e amarelas, Octávio separou muito espaço na mala para as roupas de frio. Vai ser no verão, mas a temperatura não deve passar dos 18 graus. Com ou sem frio, ele pretende aproveitar todos os momentos. É um sonho que eu tenho.

PACOTES DE R$ 18 MIL PARA VIAGEM

Quem acordou com vontade de assistir aos jogos no país-sede da Copa do Mundo vai tomar um susto com os preços dos pacotes de última hora. Em agências de viagens consultadas pela reportagem o combo com passagem, hospedagem e ingresso, apenas para os três primeiros jogos, não sai por menos de R$ 18 mil.

Ainda segundo as agências, os pacotes para a Copa não estão sendo muito procurados pois a maioria das pessoas preferiu organizar a viagem por conta própria.

Foi o caso dos advogados Alberto e Filipe e do empresário Octávio. Os três planejaram os roteiros sozinhos, mas reclamaram dos preços que encontraram nas cidades-sede dos jogos.

Um hotel que normalmente tem um preço bem acessível, estava cobrando R$ 1 mil a diária, contou Alberto. Ele afirma que os voos internos, entre as cidades russas, também subiram muito de preço em comparação com outras datas.

Assutado com os valores, Octávio acabou nem reservando hotel. Eu e mais dois amigos alugamos um apartamento e ficou mais barato. Outras pessoas que viajam com a gente preferiram ficar em hostel, relatou.