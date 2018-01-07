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Verão

Capixabas aproveitam domingo de sol e lotam as praias do Estado

Água, sal e sol. Veja galeria de fotos do domingo ensolarado nas principais praias do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 17:51

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 17:51

Domingo de sol combina com banho de mar. Por isso, os capixabas aproveitam o dia para curtir as praias do Estado. Os quilômetros de areia foram muito bem preenchidos por gente que não quis ficar em casa e decidiu aproveitar o verão. Em boa parte do Espírito Santo as temperaturas ultrapassaram a barreira dos 30º. De acordo com o Incaper, em Vitória, por exemplo, a máxima pode chegar a 34º, até mesmo na região sul, os termômetros podem registrar 32º. Melhor mesmo é se refrescar com um banho de mar!
VOLTA PARA CASA COM PONTOS LOTADOS
Com a frota de ônibus reduzida por causa da greve dos rodoviários, a volta para casa de quem curtiu a praia neste domingo teve que ter uma dose extra de paciência. Os pontos localizados perto das praias de Vitória, como Curva da Jurema e Camburi ficaram lotados no final da tarde deste domingo.
A greve dos rodoviários da Grande Vitória entrou no 13º dia neste domingo. Como não há negociações previstas entre os sindicatos, a previsão é de que a paralisação só termine no próximo dia 10, quando está marcado o julgamento do do dissídio coletivo no TRT-ES.
Ponto lotado com banhistas na volta da praia em Vitória Crédito: Rodrigo Maia

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