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Capixaba reúne mais de 400 pessoas de todo o país em bolão da Mega da Virada

José Roberto Basílio desenvolveu um software para saber quais números possuem mais chances de serem sorteados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 19:12

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 19:12

Capixaba reúne mais de 400 pessoas em bolão da Mega da Virada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A probabilidade de ganhar na Mega-Sena é de uma em 50 milhões. Por isso, José Roberto Basílio não conta apenas com a sorte para se transformar no mais novo milionário do país. De olho nas estatísticas, ele desenvolveu um software capaz de indicar quais números terão mais chances de serem sorteados na tão aguardada Mega da Virada.
A iniciativa do servidor público, que mora na Serra, tem feito sucesso entre os apostadores. Este ano, José Roberto conseguiu reunir lances de mais de 400 apostadores de todo o Brasil. Juntos, eles investiram R$ 14 mil em busca do maior prêmio: os R$ 300 milhões prometidos pela Mega da Virada, que desta vez não acumula.
O valioso prêmio tem levado as pessoas a lotarem as loterias do Estado, inclusive nesta terça-feira (31), dia da virada.

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José Roberto conta que foram feitos 3.125 jogos de seis números e outros 35 cartões com nove números. As apostas feitas são filmadas e enviadas aos jogadores como confirmação.
Com o software desenvolvido por ele mesmo, José Roberto afirma ser capaz de escolher os números que possuem mais chances de serem sorteados. Até o momento, a ferramenta tem sido eficiente, garante ele.
"Nós já ganhamos cinco quinas na Mega-Sena, 109 quadras também na Mega-Sena e três vezes os 14 pontos na Lotofácil", conta.
Para a Mega da Virada ele aposta, por exemplo, no número 14 e no 39. "O mais cotado hoje é o 39. Eu não deixaria ele de fora dos meus jogos", dá a dica.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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