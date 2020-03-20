Capixaba relata angústia pela espera do resultado do coronavírus

Uma cabeleireira, de 44 anos, começou a sentir muita dor no corpo e de garganta depois que saiu do hospital em uma visita ao padastro. Um dia depois, vieram a coriza e a tosse. Moradora de Vitória, ela começou então a tomar medicamentos para gripe. Mas os sintomas não passaram. Até que resolveu realizar o teste do novo coronavírus na última segunda-feira (16), quando começou a fazer quarentena.

"Está sendo horrível. É a pior coisa ficar em casa presa sem saber o que está acontecendo com você. Não estou sendo medicamentada. O que mais me preocupa é de não saber o resultado. A gente fica mais desesperada ainda", relata a cabeleireira.

A mulher foi consultado no Pronto Atendimento (PA) do bairro São Pedro no mesmo dia do teste, que deve ficar pronto até a próxima segunda-feira. Os médicos aplicaram uma injeção de benzetacil e não receitaram nenhum outro medicamento. Apesar de estar sem tratamento, agora ela apresenta apenas tosse e pigarro na garganta. Além da incerteza em relação a sua saúde, a cabeleireira reclama do isolamento social.

"A gente está meio que apavorado porque esta situação é muito constrangedora. Você fica isolada, sem poder falar com ninguém. Ainda não precisamos ir ao supermercado. Mas, minha irmã já comprou pão para mim e me entregou pela janela. Não tenho deixado ninguém entrar em minha casa.", conta.

MUDANÇA DE ROTINA

A rotina mudou completamente. Casada e mãe de uma filha, ela passou a dormir separada do marido, inclusive em cômodos diferentes. "Minha filha iria parar de ir a escola, mas as aulas foram suspensas. Meu marido saiu de casa de máscara hoje para pegar atestado e ficar de quarentena conosco. Nenhum dos dois está com sintoma", diz.

CONTATO COM CLIENTE

A cabeleireira teve contato, na quinta-feira (12), com uma cliente que veio da Espanha no final de fevereiro. O procedimento que realizou  um relaxamento capilar  durou apenas 40 minutos. Na ocasião, foi utilizava máscara para proteção própria e das clientes.