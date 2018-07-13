Capixaba que morreu em Portugal mandou recado para a família em vídeo

Capixaba Deyse Ricarte morreu em Portugal Crédito: Reprodução/Facebook

morreu em Portugal na madrugada desta segunda-feira (9), enviou um vídeo para uma amiga pedindo que ela desse um recado para os pais um pouco antes de ser encontrada morta. A capixaba Deyse de Souza Ricarte, quena madrugada desta segunda-feira (9), enviou um vídeo para uma amiga pedindo que ela desse um recado para os pais um pouco antes de ser encontrada morta.

Na filmagem, ela demonstra preocupação e pergunta se o rosto parece inchado. Segundo informações do superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Ildo Gasparetto, os indícios dão conta de que ela tenha engolido, provavelmente, cocaína.

Você acha que meu rosto está muito inchado? Ou está normal? Acho que vou morrer, amiga. Ai, Senhor, me ajuda. Amiga, fala com minha mãe que eu amo ela, e meu pai. Não vou aguentar, disse Deyse na gravação.

VEJA VÍDEO

Deyse tinha saído de Minas Gerais no último domingo (8) com destino a Lisboa e morreu na madrugada de segunda (9) em um hotel. A polícia suspeita que Deyse tenha engolido cápsulas de cocaína e uma delas tenha se rompido no estômago, causando overdose.

Segundo Gasparetto, não é comum entrada e saída de drogas dessa forma no Espírito Santo. "Até porque a gente não tem esses voos internacionais".

AMIGA

De acordo com informações divulgadas pelo G1 do Espírito Santo, uma amiga de Deyse, que preferiu não se identificar, disse que ela tinha o sonho de fazer uma cirurgia plástica e, por conta disto, teria aceitado a proposta de transportar as drogas para a Europa.

Ela não gostava de droga, ela foi iludida, foi levada para morrer. A pessoa que fez isso com ela, tentou fazer comigo, com amigas minhas. Essa pessoa mandou ela pra lá, falou que ela nunca mais ia precisar trabalhar, fazer programa, que ela ia conseguir levantar o dinheiro para fazer a cirurgia dela, contou.

Ela também disse que a pessoa que fez a proposta para Deyse foi a mesma que cuidou de tudo para que ela fosse a Portugal. Essa pessoa a ajudou a fazer o RG, porque nem isso ela tinha. Fez também o passaporte, comprou a passagem, disse a amiga ao G1.

LIBERAÇÃO DO CORPO

De acordo com Ildo Gasparetto, a família está em contato com o Itamaraty para tentar liberar o corpo da jovem. "Nosso pessoal, que faz investigação, já está fazendo esse trabalho sigiloso, para tentar descobrir a quadrilha que está por trás".

REDES SOCIAIS

Em mensagens no Facebook, a família de Deyse lamentou a morte e pede ajuda para trazer o corpo da jovem ao Brasil. Um primo diz que eles não têm recursos para o traslado.

ITAMARATY

O Gazeta Online entrou em contato com o Itamaraty para saber informações sobre o caso. Veja a nota da íntegra:

O Consulado do Brasil em Lisboa foi comunicado pela Polícia de Segurança Pública de Portugal do falecimento da brasileira Deyse de Souza Ricarte, no último dia 10 de julho, naquela cidade.

Os agentes consulares brasileiros mantêm contato com a família de Deyse, prestando-lhes assistência quanto à produção de documentos e fornecendo-lhes informações referentes ao traslado do corpo e ao registro do óbito.

O caso é objeto de investigação pela polícia portuguesa.