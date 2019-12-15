Capixaba que levou golpe de agência volta para Vitória no próximo sábado

A cozinheira Clenilda Martins foi para a França visitar a filha, mas ainda não voltou por problemas com a agência de viagens Crédito: Arquivo pessoal

Uma agência de viagens, em Vitória, vem deixando os clientes no prejuízo desde o começo do ano. Uma cozinheira, que havia ido para a França, só descobriu no final da viagem que a passagem de volta para o Brasil, que fazia parte do pacote oferecido pela agência, não havia sido paga. Com o transtorno, Clenilda Martins, moradora de São Mateus, Norte do Estado, teve que comprar uma nova passagem de volta, que está marcada para o próximo sábado (21).

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A filha da vítima, Márcia Zuliani, mora na França, e Clenilda foi visitá-la. De acordo com Márcia, as passagens, de ida e volta, foram pagas para uma funcionária da agência Vollare Viagens. O pagamento foi realizado em dois depósitos bancários. Em um primeiro momento elas estranharam a demora no envio do ticket eletrônico. Mas, as passagens foram enviadas e a mãe dela seguiu viagem.

O problema começou na volta para casa. Márcia tentou acessar as passagens da mãe on-line para incluir a bagagem e então descobriu que algo estava errado. A volta estava marcada para o dia 8 de dezembro, mas a companhia não pagou pela passagem. Com isso, Márcia só conseguirá retornar ao Brasil no próximo sábado (21), quase duas semanas depois da data programada anteriormente.

AGÊNCIA JÁ HAVIA APLICADO OUTRO GOLPE

No início deste ano, a mesma empresa deixou uma escolinha de futebol na mão . Atletas do Grêmio Factory Players, um centro de treinamento de futebol para crianças e adolescentes em Vitória, estavam com viagem marcada para Aparecida de Goiânia (GO) no dia 13 de abril, para participarem da Gol Cup, um campeonato mundial de futebol 7 na categoria sub-10. Há menos de uma semana do início do campeonato, 50 pessoas receberam a notícia da agência de viagem que tudo estava cancelado porque a empresa decretou falência.

EMPRESA DE VIAGENS ESTÁ FECHADA

No site da Receita Feral (RF), a inscrição e a situação cadastral da Vollare Viagens constam como ativa desde outubro de 2014. Na RF ainda consta o endereço da Praia do Canto.

Na última sexta-feira (13), a reportagem de A Gazeta esteve no endereço da agência de viagens, mas a loja fechou. Inclusive, outro comércio já funciona no local. Também tentamos contato com a empresa Vollare Viagens, mas as ligações não foram atendidas.