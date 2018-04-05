Capixaba é selecionada para programa de educação científica nos EUA

Bruna Butke de Souza tem 16 anos e foi selecionada para participar do programa de educação científica nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal

Estados Unidos. Apenas duas pessoas foram selecionadas, e uma dela é justamente a capixaba Bruna Butke de Souza, de 16 anos. Ela mora em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, e estuda na Escola Estadual José Pinto Coelho. A outra aluna que passou é de São Paulo. Estudantes matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio da rede estadual do Brasil inteiro tiveram a chance de participar de uma seleção para um programa de educação científica nos. Apenas duas pessoas foram selecionadas, e uma dela é justamente a capixaba Bruna Butke de Souza, de 16 anos. Ela mora emna Região Serrana do Espírito Santo, e estuda na Escola Estadual José Pinto Coelho. A outra aluna que passou é de São Paulo.

Sedu), que convocou os candidatos que tiveram sua inscrição deferida - após analisar muitos documentos - para uma entrevista em Inglês. "Eu me inscrevi sem acreditar que eu passaria. Minha professora de inglês me incentivou muito. Me inscrevi no sábado e o prazo acabou na segunda", contou Bruna. Bruna foi pré-selecionada pela Secretaria de Estado da Educação (), que convocou os candidatos que tiveram sua inscrição deferida - após analisar muitos documentos - para uma entrevista em Inglês. "Eu me inscrevi sem acreditar que eu passaria. Minha professora de inglês me incentivou muito. Me inscrevi no sábado e o prazo acabou na segunda", contou Bruna.

Influenciada, também, pela diretora da escola em que estuda, Bruna - que está no 3º ano do Ensino Médio - disse que não poderia perder a oportunidade de participar de algo que une duas coisas que ela gosta muito: inglês e ciências exatas. "Penso no quanto isso vai melhorar o meu currículo para eu ter uma possibilidade maior de sucesso lá na frente", contou.

Bruna fala que aprendeu somente a base de inglês e que, o restante, aprendeu assistindo séries e filmes com legenda. Estudiosa e bastante interessada na área de Ciências Humanas, em especial, História Contemporânea e Geografia Política, ela já participou quatro vezes e recebeu três menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). "Ainda não sei qual curso farei na faculdade, mas gosto muito da área de exatas. Fico pensando muito em Engenharia Química, talvez. Não sei ainda!", relatou a estudante.

Quando perguntada sobre a reação da família, Bruna confessa: "Ficaram muito felizes por mim, a expectativa é muito grande! Não tenho nem palavras". O pai da estudante, o Policial Militar da Reserva Antônio Salvino de Souza, diz que Bruna é uma aluna dedicada, estudiosa e que a família está muito orgulhosa.

"Depois dela, muitas outras Brunas vão vir, porque ela vai abrir portas para os estudantes capixabas. Isso prova que a escola pública é uma escola de qualidade. Tem professores comprometidos com o ensino! Estamos muito gratos à escola José Pinto Coelho e ao programa que deu essa oportunidade para a minha filha", declarou Antônio.

NATIONAL YOUTH SCIENTE CAMP

O National Youth Science Camp (NYSCamp) é um programa de educação científica que premia e desafia estudantes do Ensino Médio dos Estados Unidos e de vários outros países a explorar questões nas áreas das Ciências Biológicas, Física, Arte e Música, por meio de palestras, oficinas e outras vivências. Bruna participará do Camp Pocahontas, em West Virginia, e vai ficar lá por três semanas. O programa acontecerá de 27 de junho ao dia 21 de julho