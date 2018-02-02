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Alegria

Capixaba de 16 anos primeiro lugar em Letras na Ufes é aprovada na USP

Nesta semana, o Gazeta Online contou a história de Tháiza Lima, de 16 anos, que é formada em teoria de piano, alemão (aos 14 anos), inglês e, em 2016, lançou a sua primeira publicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 13:42

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 13:42

Tháiza Vitória Freitas Lima, de 16 anos, passou em primeiro lugar no curso de Letras/Português da Ufes Crédito: Marcelo Prest
Inesquecível. Esta palavra define a semana da capixaba Tháiza Lima, de 16 anos, que passou em primeiro lugar no curso de Letras/Português na Ufes na última segunda-feira (29) e, nesta sexta-feira (02), foi aprovada no curso de Letras da USP.
O segundo resultado saiu às 10h da manhã de hoje. Aí já viu, a jovem e o pai não se cabem de tanta alegria. "Só tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por essa minha filha. Ainda não sabemos a colocação, mas estamos muito felizes", falou bastante emocionado, Gether Lima, 59 anos. 
Resultado da USP Crédito: Reprodução
Tháiza mora na Prainha, em Vila Velha, é formada em teoria de piano, alemão (aos 14 anos), inglês e, em 2016, lançou a sua primeira publicação. Em entrevista ao Gazeta Online, nesta semana, a adolescente falou dos planos caso passasse na USP. 
"A USP me abre muitas possibilidades. Lá tem Bacharelado e, na Ufes, só tem Licenciatura. Sinto que terei mais oportunidades. Se passar, vou ficar em um pensionato de freiras". No futuro, Tháiza pretende trabalhar em uma editora. Reveja a matéria completa com a história da menina, que já leu mais de 200 livros em um ano. 
 

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