Capixaba de 16 anos primeiro lugar em Letras na Ufes é aprovada na USP

Tháiza Vitória Freitas Lima, de 16 anos, passou em primeiro lugar no curso de Letras/Português da Ufes Crédito: Marcelo Prest

Inesquecível. Esta palavra define a semana da capixaba Tháiza Lima, de 16 anos, que passou em primeiro lugar no curso de Letras/Português na Ufes na última segunda-feira (29) e, nesta sexta-feira (02), foi aprovada no curso de Letras da USP.

O segundo resultado saiu às 10h da manhã de hoje. Aí já viu, a jovem e o pai não se cabem de tanta alegria. "Só tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por essa minha filha. Ainda não sabemos a colocação, mas estamos muito felizes", falou bastante emocionado, Gether Lima, 59 anos.

Resultado da USP Crédito: Reprodução

Tháiza mora na Prainha, em Vila Velha, é formada em teoria de piano, alemão (aos 14 anos), inglês e, em 2016, lançou a sua primeira publicação. Em entrevista ao Gazeta Online, nesta semana, a adolescente falou dos planos caso passasse na USP.