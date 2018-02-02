Capixaba de 16 anos primeiro lugar em Letras na Ufes é aprovada na USP

Inesquecível. Esta palavra define a semana da capixaba Tháiza Lima, de 16 anos, que passou em primeiro lugar no curso de Letras/Português na Ufes na última segunda-feira (29) e, nesta sexta-feira (02), foi aprovada no curso de Letras da USP.
O segundo resultado saiu às 10h da manhã de hoje. Aí já viu, a jovem e o pai não se cabem de tanta alegria. "Só tenho que agradecer a Deus e a Virgem Maria por essa minha filha. Ainda não sabemos a colocação, mas estamos muito felizes", falou bastante emocionado, Gether Lima, 59 anos.
Tháiza mora na Prainha, em Vila Velha, é formada em teoria de piano, alemão (aos 14 anos), inglês e, em 2016, lançou a sua primeira publicação. Em entrevista ao Gazeta Online, nesta semana, a adolescente falou dos planos caso passasse na USP.
"A USP me abre muitas possibilidades. Lá tem Bacharelado e, na Ufes, só tem Licenciatura. Sinto que terei mais oportunidades. Se passar, vou ficar em um pensionato de freiras". No futuro, Tháiza pretende trabalhar em uma editora. Reveja a matéria completa com a história da menina, que já leu mais de 200 livros em um ano.