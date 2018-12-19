Capixaba constrói castelo para morar e casa vira ponto turístico no ES

Cenário de contos de fadas, realezas e histórias românticas, os castelos que a gente vê nos filmes ou desenhos podem parecer bem distantes da nossa realidade aqui no Estado, mas tem capixaba que já está transformando esse imaginário em momentos bem palpáveis. É que em São Domingos do Norte, desde que foi levantado o castelo Monte Isa em 2015, a pacata cidadezinha do noroeste do Espírito Santo tem sido um atrativo para quem mora no município ou quem passa por lá.
O castelo é propriedade do decorador de festas, Mauro Dalmonte, de 43 anos. Foi ele mesmo que idealizou a construção e além de residir por lá, fez do local seu novo "escritório" de trabalho. Ele abriu no Monte Isa, que aliás chama-se assim em homenagem à filha Isabela Dalmonte, para festas de aniversários, casamentos formaturas, entre outras ocasiões.
"Eu trabalho com ornamentação de festas há 20 anos e sempre quis ter um castelo. Foi então que eu idealizei, desenhei e foi levantada a construção. Não era minha intenção, mas por sermos de uma cidade pequena o castelo acabou virando, de certo modo, um ponto turístico da cidade. E no final do ano passado eu inaugurei o local para festas. Comecei com a festa de 70 anos de minha mãe. Foi um sucesso. Teve convidado que já marcou logo festa para o mês seguinte e assim a agenda foi ganhando novas datas", disse o proprietário Mauro Dalmonte.
Por enquanto, Mauro não tem cobrado pelo aluguel. Segundo ele, o cliente paga apenas pela decoração, que é oferecida por ele, junto dos objetos utilizados durante a comemoração, como mesas, cadeiras. Já para os curiosos de plantão que queiram olhar, fazer uma foto ou filmagem, não é cobrado valor algum.
"Fico muito feliz em ver que as pessoas gostaram do castelo, que elas vem aqui, fazem foto. Muitas pessoas que moram em São Domingos do Norte, quando recebem visita, trazem as visitas aqui para conhecer o castelo. Eu recebo com todo carinho, e fico com o ego lá em cima, porque foi algo que eu idealizei, que também faz parte da minha profissão. É bom que divulga o local e acaba tornando meu trabalho reconhecido. Assim, já veio gente de Colatina para fazer festa aqui. Pessoal de São Gabriel da Palha também sempre está por aqui", conta.