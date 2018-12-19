Capixaba constrói castelo para morar e casa vira ponto turístico no ES

Castelo Monte Isa, em São Domingos do Norte-ES Crédito: Arquivo Pessoal

Cenário de contos de fadas, realezas e histórias românticas, os castelos que a gente vê nos filmes ou desenhos podem parecer bem distantes da nossa realidade aqui no Estado, mas tem capixaba que já está transformando esse imaginário em momentos bem palpáveis. É que em São Domingos do Norte, desde que foi levantado o castelo Monte Isa em 2015, a pacata cidadezinha do noroeste do Espírito Santo tem sido um atrativo para quem mora no município ou quem passa por lá.

O castelo é propriedade do decorador de festas, Mauro Dalmonte, de 43 anos. Foi ele mesmo que idealizou a construção e além de residir por lá, fez do local seu novo "escritório" de trabalho. Ele abriu no Monte Isa, que aliás chama-se assim em homenagem à filha Isabela Dalmonte, para festas de aniversários, casamentos formaturas, entre outras ocasiões.

Castelo Monte Isa, em São Domingos do Norte-ES Crédito: Arquivo Pessoal

"Eu trabalho com ornamentação de festas há 20 anos e sempre quis ter um castelo. Foi então que eu idealizei, desenhei e foi levantada a construção. Não era minha intenção, mas por sermos de uma cidade pequena o castelo acabou virando, de certo modo, um ponto turístico da cidade. E no final do ano passado eu inaugurei o local para festas. Comecei com a festa de 70 anos de minha mãe. Foi um sucesso. Teve convidado que já marcou logo festa para o mês seguinte e assim a agenda foi ganhando novas datas", disse o proprietário Mauro Dalmonte.

Por enquanto, Mauro não tem cobrado pelo aluguel. Segundo ele, o cliente paga apenas pela decoração, que é oferecida por ele, junto dos objetos utilizados durante a comemoração, como mesas, cadeiras. Já para os curiosos de plantão que queiram olhar, fazer uma foto ou filmagem, não é cobrado valor algum.