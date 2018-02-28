Capixaba com perna gigante faz tratamento e consegue perder 80 quilos

Estevão Ahnert antes e depois do tratamento Crédito: Montagem/Gazeta Online

Uma verdadeira corrente do bem ajudou o caminhoneiro Estevão Ahnert a conseguir tratamento e voltar a ter uma vida praticamente normal. Sem tomar remédios e 11 meses depois de contar ao Gazeta Online as dificuldades de conviver com a perna esquerda, de aproximadamente 100 quilos , o capixaba perdeu 80 quilos e retornou ao trabalho.

Estevão tem uma doença chamada linfedema, que é um inchaço causado por uma obstrução do sistema linfático. Por conta desse problema de saúde, a perna dele tomou proporções gigantescas nos últimos anos.

A HISTÓRIA

Em março de 2017, sem recursos para custear o tratamento que poderia melhorar a vida do morador de Cariacica, ele começou uma campanha na internet para arrecadar recursos. Um bingo de uma carreta e uma vaquinha online foram as maneiras que amigos e familiares encontraram de ajudá-lo.

RESULTADO

O esforço valeu a pena. "Deu tudo certo. Não faltou nada. Mas contei muito com a ajuda do médico, porque o dinheiro que arrecadei não daria para pagar todos os custos. A ajuda das pessoas foi muito grande no começo, mas depois que foram vendo que melhorei rápido, foram sumindo. Mas sou muito grato a todos", diz Estevão.

Sobre o valor do tratamento, ele prefere não falar por recomendação do especialista. "Nunca divulguei porque cada cada caso é um caso", diz.

Hoje eu trabalho em uma carreta rodando o Brasil afora. Graças a Deus estou bem, e só a gradecer por tudo Estevão Ahnert

MUDANÇA

Estevão viajou para São Paulo no dia 28 de abril de 2017. "Comecei o tratamento no dia 02 de maio na clínica Godoy, em São José do Rio Preto. Lá, junto com a turma e os amigos que me ajudaram pela internet, aluguei uma casa, ganhei os móveis, levei a minha família inteira e fiquei na cidade durante quatro meses. No dia 8 de setembro, fui embora", lembra.

O TRATAMENTO

A roupa especial que Estevão vai precisar usar o resto da vida Crédito: Acervo Pessoal

Segundo o caminhoneiro, ele usou uma roupa de gorgorão para conter o crescimento da perna e irá vesti-la por toda a vida. "Se eu não usar, volta tudo outra vez. Só tiro para tomar banho. Fico mais ou menos 1 hora sem ela por dia. Não fiz nenhuma cirurgia. Cheguei a perder sete quilos de um dia para o outro."

Ela afirma que na clínica tem uma máquina de drenagem, onde a pessoa fica deitada na cama o dia inteiro. "Aquela máquina fica mexendo o seu pé para cima e para baixo. Compassadamente, o líquido que tem na perna, por falta de circulação, vai saindo pela urina."

"Cheguei na clínica pesando 220 quilos, saí com 140 quilos. Só ficou pele. O meu médico não faz cirurgia. Toda pele que ficou na minha perna vai, aos poucos, retraindo e voltando ao normal. Igual a barriga de uma grávida", compara para explicar.

DOIS MESES SEM BEBER ÁGUA

Com o excesso de líquido no corpo dele, Estevão destaca que ficou dois meses sem beber água. "Eu podia beber água, mas quase não tomava porque o que saía da perna me sustentava, pois ia para o meu corpo para ser jogada fora na urina. Quando tinha vontade, eu bebia suco. E me alimentava normal durante o tratamento", relata.

AGRADECIMENTO

"Todo mundo me ajudou na campanha. Não faltou nada nem pra mim nem pra minha família em São Paulo. A clínica e o doutor foram essenciais. Ele é o médico do Brasil e do mundo para tratar essa doença, chegando perto da normalidade e, muitas vezes, à normalidade. Eu devo tudo à população, ao Brasil e a Deus, em primeiro lugar."