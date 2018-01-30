Capixaba aprovada na Ufes entraria em mais 41 universidades do Brasil

Marcelle Del Santo Pedro contou que, das 42 possibilidades de cursar Medicina, vai escolher a Ufes Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Medicina foi o curso mais procurado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no vestibular de 2018. Ao todo, foram 225.952 candidatos disputando a tão sonhada vaga em uma universidade federal. Nesta segunda (29) a lista de aprovados foi divulgada e uma estudante de apenas 18 anos descobriu que foi aprovada na Ufes, e pela nota que alcançou poderia ter passado em mais 41 universidades espalhadas pelo país.

Marcelle Del Santo Pedro contou que, das 42 possibilidades de cursar Medicina, escolheu a Ufes. Isso porque, para ela, a instituição é uma referência em formação de bons profissionais. Eu nasci aqui, minha referência é a Ufes. Sempre foi o meu sonho, disse emocionada.

A jovem afirmou também que teve uma participação importante nessa conquista, mas que o mérito não é só dela. Em um resultado como esse, o mérito não é só meu. Além do meu esforço, Deus, minha família e amigos, que sempre me apoiaram e deram suporte, foram fundamentais, contou.