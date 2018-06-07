Cantora Taiana França e advogado questionam ação da PM

O advogado Flávio Fabiano criticou o tratamento que a Polícia Militar deu à vítima no primeiro atendimento, no dia 26 de maio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O advogado Flávio Fabiano, que defende a cantora Taiana França, criticou o tratamento que a Polícia Militar deu à vítima no primeiro atendimento, no dia 26 de maio. Os policiais registraram na ocorrência que a cantora não apresentava lesões no instante do atendimento. Para a PM, tudo foi feito na legalidade.

De acordo com Fabiano, a PM não teve sensibilidade no trato com a vítima de violência doméstica, nem se empenhou para abordar o empresário Adriano Scopel, acusado das agressões, em flagrante.

O advogado de Adriano Scopel, Marco Antônio Barreto, inclusive, usou o boletim para afirmar que Taiana está mentindo.

No que diz respeito ao mentiroso espancamento do qual ela teria sido vítima, no dia 26 de maio, verifica-se que essa acusação, além de tudo é contraditória, na medida em que a própria polícia afirmou que ela não apresentava lesões no instante do atendimento deste BU (Boletim Unificado), disse.

O advogado de Taiana rebate: Em razão da situação de flagrante, inclusive com testemunhas que contaram aos PMs sobre a agressão que viram, os policiais deveriam ter convidado a todos para comparecer à delegacia, além de fazer a prisão em flagrante. Essa conduta deve ser questionada. A informação de que não havia lesão é inválida porque os policiais não fizeram uma análise do estado físico e emocional da vítima. Há diversos graus de lesões. Para a PM só vale se a vítima estiver baleada, esfaqueada ou sangrando?, questionou.

A própria Taiana também comentou: Estão usando o primeiro boletim feito pela PM no dia do fato para descredibilizar a agressão, pois os PMs disseram que não havia lesão visível. Porém, eu fui muito maltratada pelos policiais, que desdenharam da situação, mesmo vendo meu desespero e ouvindo as testemunhas contando sobre as agressões. Sem contar que estava noite e eles nem me examinaram para fazer essa afirmação. Eu irei atrás dos meus direitos, disse.

O QUE DIZ A PM

Procurada, a PM informou, por nota, que atuou dentro dos princípios da legalidade, considerando que ao atender a solicitante, ela não apresentava lesões aparentes. A equipe que atendeu a ocorrência agiu de forma correta ao orientar a solicitante que registrasse a ocorrência em delegacia apropriada para que fossem realizados os exames de caráter investigatório.

Eu fui muito maltratada pelos policiais, que desdenharam da situação, mesmo vendo meu desespero e ouvindo as testemunhas contando sobre as agressões Crédito: Vitor Jubini - NA

TESTEMUNHAS CHAMADAS PARA DEPOR

Testemunhas que teriam presenciado a agressão do empresário Adriano Scopel contra a cantora e ex-mulher Taiana França durante uma festa já foram intimadas pela Polícia Civil para prestar depoimentos sobre os fatos.

O caso chegou à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória na última segunda-feira, onde foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos.

A delegada titular da Deam, Juliana Saadeh, foi procurada pela equipe de reportagem, porém, não foi autorizada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) a falar sobre o caso.

Por nota, a Polícia Civil informou que não passará informações até a conclusão do inquérito policial que apura os fatos envolvendo o casal. A polícia não confirmou se o empresário Adriano Scopel, acusado das agressões, já foi intimado para prestar depoimento na Deam.

EMPRESÁRIO AGUARDA INVESTIGAÇÃO

O advogado Marco Antonio Barreto, que defende Adriano Scopel, reiterou, em nota, que o empresário nega que tenha agredido a cantora Taiana França durante a relação do casal. Ele diz que aguardará as investigações para provar a inocência.

Adriano reitera que não praticou, em qualquer tempo, qualquer tipo de agressão contra a sua ex-mulher, e tampouco a ameaçou. Nesse sentido, irá se reservar ao direito de comprovar a verdade dos fatos ocorridos no dia 26 de maio de 2018 no curso das investigações, disse.

O advogado completou que Adriano irá colaborar com as investigações para que o caso seja solucionado o mais rápido possível.

MENTIRAS

Na última terça-feira, quando Taiana tornou pública a denúncia que fez contra o marido, o advogado levantou questionamentos acerca das marcas no corpo da cantora, chamando de mentiroso espancamento.

O advogado também classificou as narrações de Taiana sobre os fatos como mentirosas e injustas.

Adriano informa que adotará as medidas judiciais cabíveis para demonstrar a injustiça feita contra sua pessoa e, finalmente, lamenta a intensa exposição do assunto pela imprensa, mas confia que a verdade prevalecerá sobre essas infundadas acusações, completou o texto do advogado na ocasião.



