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Mudando a realidade

Cansados de esperar pelo poder público, moradores colocam a mão na massa

Veja histórias de comunidades que se mobilizaram para mudar o local onde vivem

Publicado em 12 de Março de 2018 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 10:05
Eliane, Ilton e Magno se uniram a outros pais para pintar muro da escola municipal Julite Miranda Freitas, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Mudar uma realidade às vezes é questão de vontade e união. O muro da escola municipal Julite Miranda Freitas, em Serramar, na Serra, por exemplo, estava cheio de lodo. Cansada de esperar soluções do poder público, a comunidade tomou a frente e se mobilizou para pintá-lo. A escola comprou as tintas e pincéis, e em dois finais de semana o local estava de cara nova.
A união dos pais é um dos vários os exemplos de ações de moradores para resolver os problemas de seus bairros, ao perceberem a demora de prefeituras e do Estado. São histórias de gente que transformou pontos viciados de lixo em jardins floridos e até de quem recupera nascentes com o plantio de árvores.
No caso da escola Julite Miranda Freitas, para um pai, nada mais importante do que ver um filho satisfeito. Ele estuda no oitavo ano e sempre falava que o muro estava sujo demais, muito preto devido a ação do tempo. Foi tão alegre fazer isso para as crianças que queremos até pintar a escola, comemorou o funcionário público Ilton Vasconcelos, 41.
Agora, a comunidade se organiza também para resolver outro problema: fazer a cobertura da quadra de esportes, destapada desde 2013. Dias de muito calor e chuva atrapalham as aulas de educação física de cerca de 750 alunos. Segundo os pais, nas reuniões com a prefeitura a resposta é sempre aguardar. Por isso, eles realizarão eventos culturais e rifas para arrecadar R$ 100 mil para a obra.
Está faltando tudo. O piso não dá para jogar bola. Como os moradores e alunos da escola se sentem abandonados pela prefeitura, aí vamos ter que juntar a própria comunidade para fazer esse serviço, disse o vigilante Magno Miranda.
PREFEITURA
Apesar das reclamações e dos pais já estarem se mobilizando para a nova empreitada, a prefeitura da Serra informou sobre a cobertura da quadra que vai discutir junto com a comunidade o orçamento que será executado no ano que vem. Disse ainda que a comunidade pode priorizar a obra no Orçamento Participativo, e que se aprovado em assembleia o relatório, a prefeitura executa.
ERA LIXO, VIROU JARDIM
Frank, Manuel e Elsio mostram um dos jardins do projeto Jardim Social, colorido com pneus reciclados em Santa Martha, Vitória. Antes, local era cheio de entulho e lixo Crédito: Marcelo Prest
Incomodados com a sujeira das ruas próximas a suas residências, alguns moradores resolveram agir de forma criativa para evitar o descarte de lixo em locais impróprios na Grande Vitória: transformam os pontos viciados de lixo em lindos jardins.
No bairro Santa Marta, em Vitória, há dois anos foi criado o projeto Jardim Social, que se espalhou para outros locais, como Bonfim, Itararé e Consolação. Em dois anos de projeto, cerca de 30 jardins melhoram a paisagem da cidade.
Os moradores abraçam a ideia porque é um desejo que não tenha lixo na porta de suas casas. Alguns se mobilizam com plantas, regam, afirmou o idealizador do projeto Manuel Correia Filho.
Em Itaquari, Cariacica, o mesmo exemplo: já são quatro jardins. O maior surgiu após os moradores se juntarem para acabar com o lixão que ficava logo no início do bairro.
Antigamente as pessoas perguntavam você mora onde?, e eu respondia eu moro perto do lixão. Era horrível. Hoje já posso falar que moro perto do jardim. Melhorou 100% a aparência aqui, disse o autônomo Carlos Magno Ramos.
 
No bairro Itaquari, em Cariacica, a artesã Maria de Fátima Siqueira Rodrigues fez a diferença e criou um jardim onde era um ponto de entulho Crédito: Marcelo Prest
Carinho
A aposentada Candida Nunes de Almeida, conhecida como Dona Candinha, cuida com carinho de um jardim do bairro. Planta mudas e todo fim de tarde liga o irrigador por gotejamento. Tudo adquirido com o próprio dinheiro.
Isso é uma maravilha. Eu entro aí e esqueço da vida. arrancando mato, eu paro para capinar. Esse aqui é meu espaço realmente. Na hora da sombra eu entro para plantar, semear e regar, contou dona Candinha.
GRUPO RECUPERA NASCENTE NO BAIRRO VALE ENCANTADO
Em Vale Encantado, Vila Velha, ambientalistas preocupados com a preservação da extensa área verde que rodeia o bairro se mobilizaram para recuperar as nascentes com o plantio de mudas de árvores nativas. O local, próximo a Rodovia Darly Santos e à Avenida Lindenberg possui lagos e animais como capivaras, jacarés e diversas espécies de pássaros.
Fazemos o plantio há dois anos na região. Temos um projeto chamado Brotar é Vida. A gente produz as mudas de espécies da região e fomentamos o trabalho de plantio para recuperação da vegetação. Todo mundo sabe que regiões com nascentes são importantes, afirmou o ambientalista Wilermam da Silva.
Os ambientalistas esperam que com esse trabalho seja criado um parque ecológico. Estão preocupados com possível devastação da área, que prejudicaria também o bairro Vale Encantado com alagamentos.
Aqui temos, por exemplo, a nascente do Rio Aribiri. Precisamos reflorestar porque sem as nascentes não tem o rio. Queremos que essa área se torne um corredor ecológico, disse o bacharel em direito Izanildo Sabino.

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