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Câncer

Câncer: mais de 11 mil pessoas devem ter a doença até 2019 no ES

Estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontou quais são os tipos de tumores malignos mais comuns
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:30

Crédito: iStock
Até 2019, pelo menos 11,5 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em todo o Espírito Santo. A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) e do Ministério da Saúde. Do total, a doença deve atingir mais os homens no Estado. De acordo com a estimativa, 6.110 pessoas do sexo masculino devem ter a doença até o ano que vem; já entre as mulheres, a projeção é de 5.430 sejam diagnosticadas.
No universo feminino, lidera a estimativa de casos de câncer de mama. Serão 1.130 mulheres com a doença. Entre os homens, o número possível de câncer de próstata é que está na frente: 1.510.
Os dados são estimados desde 1995 e a  proposta do Inca é chamar atenção para os tipos de câncer passíveis de prevenção primária, quando se adotam práticas para evitar a doença, e secundária, em que a detecção do problema é precoce e, portanto, com mais chances de cura.
CÂNCER DE MAMA
Segundo o documento, a estimativa é de que haja no país 59.700 casos novos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018/2019. O câncer de mama é a primeira causa morte pela doença entre as mulheres. O documento reforça que, embora esse tipo seja o que mais mate mulheres, a letalidade dele é relativamente baixa, dado que a taxa de mortalidade é menor que um terço da taxa de incidência".
As causas e origens da doença estão relacionadas a diversos fatores: idade da primeira menstruação menor que 12 anos, menopausa após os 55, mulheres que nunca engravidaram ou tiveram filhos, primeira gravidez após os 30 anos, uso de determinados anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal na menopausa, exposição à radiação ionizante, consumo de bebidas alcoólicas, dietas hipercalóricas, sedentarismo e predisposição genética.
CÂNCER DE PRÓSTATA
No caso de câncer de próstata, a estimativa é de 68.220 novos casos para cada biênio 2018/2019. No mundo, é o segundo tipo de câncer que mais mata homens. Fica atrás do câncer de pulmão.
Entre os fatores de risco, o avanço da idade, já que, segundo o documento do Inca, tanto a incidência como a mortalidade aumentam após os 50 anos. Histórico familiar da doença também é relevante.
MELANOMA
Os cânceres de pele historicamente lideram os casos da doença no país. Mas para ranquear os tumores malignos, o Inca não considerou este tipo de câncer pois, como explicou a médica oncologista Edelweiss Soares, é menos agressivo e geralmente é eliminado com a realização de cirurgia.
Explica também que, sobre o câncer de próstata, há mais informação sobre a doença em circulação. Antes já se morria de câncer de próstata, mas a gente não ficava sabendo. Essa estimativa sempre existiu, não está aumentando, afirmou a médica, que é do Núcleo Especializado em Oncologia (Neon).
Sobre o câncer de mama, a cada oito mulheres, uma vai ter a doença. Isso é mundial, lamenta a médica.
Para prevenir esses e outros tipos de tumores, ela aconselha a realização de atividades físicas, ter uma alimentação saudável e não fumar, além dos exames específicos: colonoscopia a partir dos 50 anos a cada cinco anos, caso o exame dê resultado normal, preventivo para a mulher assim que iniciar a vida sexual, mamografia a partir dos 50, todos anualmente; e para os homens, além da colonoscopia, exame de toque retal.

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