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Campeã do carnaval será conhecida nesta quarta-feira

Notas dos jurados serão contabilizadas a partir das 15h no Álvares Cabral, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 23:51

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 23:51

Baianas da Piedade no Sambão do Povo: escola é uma das que disputam o título Crédito: Vitor Jubini | AG
Passados os desfiles, nesta quarta (07) é grande dia: a escola campeã do Carnaval de Vitória 2018 será coroada. A apuração acontecerá às 15h, no Álvares Cabral, em Vitória, e será transmitida ao vivo pelo Gazeta Online.
Para aqueles que preferem acompanhar a contagem dos pontos bem de perto, a entrada é gratuita e qualquer pessoa pode participar da apuração.
No sábado, as sete escolas do Grupo Especial fizeram uma festa linda, levando muito brilho e alegria ao Sambão do Povo. Mas, apesar do grande show, algumas agremiações são consideradas favoritas ao título.
Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG) e Unidos da Piedade são, segundo especialistas em carnaval, as escolas apontadas com mais chances de conquistar as primeiras colocações.
Conforme determina o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo (Liesge), a contagem dos pontos é feita por uma comissão. O grupo é composto pelo presidente da Liga, Rogério Sarmento, e outros companheiros de trabalho na instituição, como o diretor de carnaval e o secretário-geral.
Também integram a comissão o secretário de Turismo de Vitória e um presidente de alguma agremiação do Grupo Especial, escolhido por meio de sorteio.
APURAÇÃO
RESULTADO
Ginásio Álvares Cabral: a apuração será realizada amanhã, dia 7 de fevereiro, a partir das 15h, no Álvares Cabral, em Vitória.
CLASSIFICAÇÃO
Acesso e rebaixamento: após um conflito entre as ligas independentes responsáveis pelo evento, ficou definido que a última colocada no Grupo Especial vai cair para a divisão de Acesso. Da mesma forma, a agremiação que for campeã do Acesso vai subir para a elite do samba no próximo ano, abrindo os desfiles do sábado.
JULGAMENTO
No total, são 27 julgadores responsáveis por dar nota a cada detalhe exibido pelas escolas, três por cada um dos nove quesitos. Todo o júri é composto por especialistas trazidos de São Paulo para avaliar os desfiles. De acordo com informações da Liesge, este foi o 10º ano com a participação de jurados de fora do Espírito Santo.

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