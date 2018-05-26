Caminhoneiros se recusam a liberar ponto de bloqueio na BR 101

Interdição na BR 101 em Viana Crédito: Reprodução

Os caminhoneiros que fazem protesto na BR 101, em Viana, desde segunda-feira, afirmaram que não vão finalizar a greve. Segundo a categoria, a principal pauta reivindicada  que seria a redução dos impostos sobre o combustível  não foi atendida, durante uma reunião que aconteceu na tarde de quinta-feira (24), em Brasília.

No local desde a última segunda-feira (21), o representante da categoria, Bira Nobre, disse que não há previsão para o fim da manifestação. "Continuamos com o transporte paralisado em todo o Brasil. Não temos previsão para ir embora, para sair dos postos de gasolina. Até porque isso não depende de nós, depende do governo. Nós já vimos que não vão atender e agora eles estão na 'nossa mão'".

Nobre reforçou que a população tem ajudado nas doações de alimentos. "Líderes comunitários estão nos ajudando, vários movimentos. As igrejas também vêm dar comida pra gente".

Interdição na BR 101 em Viana Crédito: Reprodução

PM DO ES MONITORA GREVE DOS CAMINHONEIROS

A Polícia Militar tem acompanhado de perto as ações de caminhoneiros em rodovias no Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (25), em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, em Vitória, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, confirmou que o governo tem traçado estratégias para impedir que caminhões com cargas essenciais como remédios, produtos químicos e alimentos perecíveis, sejam impossibilitados de passar por bloqueio. Contudo, até o momento, os policiais apenas monitoram o ato.

"A polícia tem monitorado o movimento e está posicionada em pontos estratégicos para garantir que o direito do cidadão seja respeitado", garantiu Nylton Rodrigues.

Sobre o uso de força militar, Nylton Rodrigues foi categórico e conteve-se em dizer que "é algo que não está descartado". Por outro lado, afirmou que "a polícia já está escoltando caminhões-tanque para atender todo o sistema de serviços fundamentais."

Perguntado sobre prazos para que a polícia comece a agir em caso de resistência por parte dos manifestantes em impedir a liberação dos caminhões, o secretário disse que "essa é uma informação pertencente à estratégia."

O secretário também preferiu não revelar a logística que o governo tem adotado para continuar abastecendo ônibus, viaturas e ambulâncias. "É uma questão nossa e prefiro não falar."

Por outro lado, Nylton Rodrigues pontuou que não será tolerado o bloqueio total das vias. "Se ocorrer bloqueio em vias federais, vamos nos unir com a PRF. Não vamos tolerar em hipótese alguma o bloqueio", finalizou.

SINDIPOSTOS OBTÉM LIMINAR PARA PERMITIR ABASTECIMENTO DE POSTOS

O Sindipostos do Espírito Santo conseguiu, na noite desta sexta-feira (25), uma liminar na Justiça para evitar que caminhões que transportam combustível sejam impedidos de passar por barreiras ocupadas por manifestantes, e assim garantir o abastecimento em postos de todo o Estado. No entanto, não foi detalhada como seria essa operação de liberação, embora a liminar já esteja valendo. Desde segunda-feira (21), caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais, e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas.

DOCUMENTO A liminar [.PDF]

A decisão, assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Civil, ainda determina reforço policial para garantir que a passagem de caminhões por determinados trechos sejam realizadas sem dificuldades, que são impostas por manifestantes.

De acordo com o advogado do Sindipostos, Carlos Augusto da Motta Leal, o descumprimento da liminar emitida pela Justiça Federal prevê multa de diária de R$ 50 mil. "É uma determinação para ser cumprida e executada desde já. As lideranças que não acatarem vão ser responsabilizadas. Vamos monitorar para ver como o procedimento será executado e recebido por esses movimentos. Mas, caso não respeitem a liminar, o reforço policial poderá ser colocado em prática", concluiu.

MINISTRO DO STF AUTORIZA FORÇA E MULTA CONTRA GREVISTAS

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (25) liminar determinando o desbloqueio imediato de todas rodovias federais e estaduais ocupadas por caminhoneiros, inclusive acostamentos. Entidades grevistas que descumprirem a decisão serão multadas em R$ 100 mil por hora. Manifestantes que desobedecerem a ordem pagarão multa de R$ 10 mil. O ministro autorizou o uso de força policial para garantir o cumprimento da liminar, se o poder público considerar essa uma medida necessária.

Para Moraes, trata-se de situação de evidente exercício abusivo dos direitos de livre manifestação, de greve por profissionais que exercem atividade considerada como essencial. Ele também firmou que o direito dos grevistas de reunião e de liberdade de manifestação do pensamento não podem violar direitos de terceiros e ao patrimônio público.

Ainda segundo o ministro, não é razoável que o direito à greve resulte em prejuízos de grande monta e transtornos dos mais variados, bem como risco à saúde e à integridade física de usuários das vias e dos próprios manifestantes. E concluiu: O transporte rodoviário é o principal responsável, no Brasil, por viabilizar a circulação de pessoas e mercadorias no país, razão pela qual uma paralisação que afete a todos, indiscriminadamente, não se mostra proporcional e razoável, passando a configurar verdadeiro abuso de direito.

Moraes suspendeu a validade de outras decisões judiciais, tomadas em instâncias inferiores, que davam razão aos grevistas. A decisão do ministro foi tomada a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). A ação chegou ao tribunal nesta sexta-feira, quando a paralisação chegou ao quinto dia, mesmo depois da assinatura de um acordo entre o governo e representantes da categoria na quinta-feira.

Na decisão, o ministro ressaltou que o princípio da liberdade de locomoção e o direito constitucional à propriedade, previstos na Constituição Federal, são frontalmente violados por decisões judiciais que autorizam os participantes de movimento paredista a ocupar bens públicos de uso comum de forma indevida, a ponto de inviabilizar, por completo, o escoamento de toda a produção nacional pelas rodovias.

O ministro também afirmou que, se a greve for mantida, o país ficará em estado de caos. É indubitável, pois, que a manutenção do bloqueio das rodovias e a não regularização do fornecimento de combustível e demais mercadorias redundarão em um cenário de caos para a serviço público de transporte aéreo, com enormes prejuízos aos usuários, às companhias aéreas e ao próprio Poder Público, além de efeitos sistêmicos nos demais modais de transporte, ampliando-se o desabastecimento e a dificuldade de locomoção em todo território brasileiro.