Caminhoneiros se recusam a liberar ponto de bloqueio na BR 101

Os caminhoneiros que fazem protesto na BR 101, em Viana, desde segunda-feira, afirmaram que não vão finalizar a greve. Segundo a categoria, a principal pauta reivindicada que seria a redução dos impostos sobre o combustível não foi atendida, durante uma reunião que aconteceu na tarde de quinta-feira (24), em Brasília.
No local desde a última segunda-feira (21), o representante da categoria, Bira Nobre, disse que não há previsão para o fim da manifestação. "Continuamos com o transporte paralisado em todo o Brasil. Não temos previsão para ir embora, para sair dos postos de gasolina. Até porque isso não depende de nós, depende do governo. Nós já vimos que não vão atender e agora eles estão na 'nossa mão'".
Nobre reforçou que a população tem ajudado nas doações de alimentos. "Líderes comunitários estão nos ajudando, vários movimentos. As igrejas também vêm dar comida pra gente".
PM DO ES MONITORA GREVE DOS CAMINHONEIROS
A Polícia Militar tem acompanhado de perto as ações de caminhoneiros em rodovias no Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (25), em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, em Vitória, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, confirmou que o governo tem traçado estratégias para impedir que caminhões com cargas essenciais como remédios, produtos químicos e alimentos perecíveis, sejam impossibilitados de passar por bloqueio. Contudo, até o momento, os policiais apenas monitoram o ato.
"A polícia tem monitorado o movimento e está posicionada em pontos estratégicos para garantir que o direito do cidadão seja respeitado", garantiu Nylton Rodrigues.
Sobre o uso de força militar, Nylton Rodrigues foi categórico e conteve-se em dizer que "é algo que não está descartado". Por outro lado, afirmou que "a polícia já está escoltando caminhões-tanque para atender todo o sistema de serviços fundamentais."
Perguntado sobre prazos para que a polícia comece a agir em caso de resistência por parte dos manifestantes em impedir a liberação dos caminhões, o secretário disse que "essa é uma informação pertencente à estratégia."
O secretário também preferiu não revelar a logística que o governo tem adotado para continuar abastecendo ônibus, viaturas e ambulâncias. "É uma questão nossa e prefiro não falar."
Por outro lado, Nylton Rodrigues pontuou que não será tolerado o bloqueio total das vias. "Se ocorrer bloqueio em vias federais, vamos nos unir com a PRF. Não vamos tolerar em hipótese alguma o bloqueio", finalizou.
SINDIPOSTOS OBTÉM LIMINAR PARA PERMITIR ABASTECIMENTO DE POSTOS
O Sindipostos do Espírito Santo conseguiu, na noite desta sexta-feira (25), uma liminar na Justiça para evitar que caminhões que transportam combustível sejam impedidos de passar por barreiras ocupadas por manifestantes, e assim garantir o abastecimento em postos de todo o Estado. No entanto, não foi detalhada como seria essa operação de liberação, embora a liminar já esteja valendo. Desde segunda-feira (21), caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais, e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas.
DOCUMENTO A liminar [.PDF]
A decisão, assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Civil, ainda determina reforço policial para garantir que a passagem de caminhões por determinados trechos sejam realizadas sem dificuldades, que são impostas por manifestantes.
De acordo com o advogado do Sindipostos, Carlos Augusto da Motta Leal, o descumprimento da liminar emitida pela Justiça Federal prevê multa de diária de R$ 50 mil. "É uma determinação para ser cumprida e executada desde já. As lideranças que não acatarem vão ser responsabilizadas. Vamos monitorar para ver como o procedimento será executado e recebido por esses movimentos. Mas, caso não respeitem a liminar, o reforço policial poderá ser colocado em prática", concluiu.
MINISTRO DO STF AUTORIZA FORÇA E MULTA CONTRA GREVISTAS
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (25) liminar determinando o desbloqueio imediato de todas rodovias federais e estaduais ocupadas por caminhoneiros, inclusive acostamentos. Entidades grevistas que descumprirem a decisão serão multadas em R$ 100 mil por hora. Manifestantes que desobedecerem a ordem pagarão multa de R$ 10 mil. O ministro autorizou o uso de força policial para garantir o cumprimento da liminar, se o poder público considerar essa uma medida necessária.
Para Moraes, trata-se de situação de evidente exercício abusivo dos direitos de livre manifestação, de greve por profissionais que exercem atividade considerada como essencial. Ele também firmou que o direito dos grevistas de reunião e de liberdade de manifestação do pensamento não podem violar direitos de terceiros e ao patrimônio público.
Ainda segundo o ministro, não é razoável que o direito à greve resulte em prejuízos de grande monta e transtornos dos mais variados, bem como risco à saúde e à integridade física de usuários das vias e dos próprios manifestantes. E concluiu: O transporte rodoviário é o principal responsável, no Brasil, por viabilizar a circulação de pessoas e mercadorias no país, razão pela qual uma paralisação que afete a todos, indiscriminadamente, não se mostra proporcional e razoável, passando a configurar verdadeiro abuso de direito.
Moraes suspendeu a validade de outras decisões judiciais, tomadas em instâncias inferiores, que davam razão aos grevistas. A decisão do ministro foi tomada a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). A ação chegou ao tribunal nesta sexta-feira, quando a paralisação chegou ao quinto dia, mesmo depois da assinatura de um acordo entre o governo e representantes da categoria na quinta-feira.
Na decisão, o ministro ressaltou que o princípio da liberdade de locomoção e o direito constitucional à propriedade, previstos na Constituição Federal, são frontalmente violados por decisões judiciais que autorizam os participantes de movimento paredista a ocupar bens públicos de uso comum de forma indevida, a ponto de inviabilizar, por completo, o escoamento de toda a produção nacional pelas rodovias.
O ministro também afirmou que, se a greve for mantida, o país ficará em estado de caos. É indubitável, pois, que a manutenção do bloqueio das rodovias e a não regularização do fornecimento de combustível e demais mercadorias redundarão em um cenário de caos para a serviço público de transporte aéreo, com enormes prejuízos aos usuários, às companhias aéreas e ao próprio Poder Público, além de efeitos sistêmicos nos demais modais de transporte, ampliando-se o desabastecimento e a dificuldade de locomoção em todo território brasileiro.
Até o início desta sexta-feira, havia 23 decisões proibindo obstrução de rodovias federais nos estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Mesmo com as liminares, o governo não conseguiu desobstruir as rodovias federais do país. A AGU acionou o STF para que a determinação tenha validade nacional.