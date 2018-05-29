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Protesto dos caminhoneiros

Caminhoneiros fazem carreata na Rodovia do Contorno

Manifestantes seguem em direção a Viana

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 18:32
Protesto dos caminhoneiros na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Crédito: Ouvinte CBN/Humberto Martins
Cerca de 30 caminhoneiros fazem carreata pacífica na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (29). Manifestantes saíram da altura do bairro Nova Rosa da Penha e seguiam em direção a Viana. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o trânsito permanece livre no local.
16h20: A Eco101 informou que os caminhoneiros já tinham passado do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Viana.
17h30: Carreata seguia pela BR 262, Cariacica, em direção a Vitória.
18h: Protesto passava pelo Centro de Vitória.
18h15: Caminhoneiros seguem pela Avenida Vitória em direção a Reta da Penha.
18h45: Carreata na altura da Petrobras, na Reta da Penha, sentido Serra. As três pistas estão interditadas. Trânsito lento.
19h19: Os manifestantes seguiam pela Avenida Fernando Ferrari, na altura da Praça de Goiabeiras.
20h45: A Guarda Municipal da Serra informou que o comboio estava chegando a Serra Sede.
> Pedidos dos caminhoneiros: fora Temer, intervenção e diesel a R$ 2,50
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