Caminhoneiros e motoristas de app fecham acesso à Ceasa

Manifestantes interditam os dois acessos da Ceasa, em Cariacica. Crédito: Desiree Damasceno | Internauta Gazeta Online

Para interromper a entrega de produtos, manifestantes que protestam contra os altos preços dos combustíveis fecharam os dois acessos da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, por volta das 17h50 desta quarta-feira (23).

De acordo com o representante da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (AMAPES), Carlos de Jesus Oliveira, cerca de 300 pessoas, divididas entre caminhoneiros e motoristas de aplicativos, estão no local.

A assessoria da Ceasa confirmou que os portões estão bloqueados, mas não deu mais detalhes sobre intenção de tomar medidas para reverter a situação.