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Protesto dos caminhoneiros

Caminhoneiros e motoristas de app fecham acesso à Ceasa

Caminhoneiros e motoristas de aplicativos protestam contra o elevado preço dos combustíveis

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 22:07
Manifestantes interditam os dois acessos da Ceasa, em Cariacica. Crédito: Desiree Damasceno | Internauta Gazeta Online
Para interromper a entrega de produtos, manifestantes que protestam contra os altos preços dos combustíveis fecharam os dois acessos da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, por volta das 17h50 desta quarta-feira (23).
De acordo com o representante da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (AMAPES), Carlos de Jesus Oliveira, cerca de 300 pessoas, divididas entre caminhoneiros e motoristas de aplicativos, estão no local.  
A assessoria da Ceasa confirmou que os portões estão bloqueados, mas não deu mais detalhes sobre intenção de tomar medidas para reverter a situação.
VEJA FOTOS
> Motoristas de aplicativo aderem a protesto de caminhoneiros no ES

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