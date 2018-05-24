Caminhoneiros bloqueiam entrada de alimentos na Ceasa

Caminhoneiros bloqueiam os acessos à Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), impedindo a entrada de caminhões com alimentos na manhã desta quinta-feira (24). A movimentação começou durante a noite desta quarta-feira (23), desde as 19 horas.

Os caminhoneiros impedem a entrada de alimentos pelas duas entradas do local, pela frente, na BR 262, e também na entrada por trás do espaço, em Vila Capixaba. A manifestação é pacífica e vários produtores que a reportagem da TV Gazeta conversou demonstram apoio ao ato. Com a situação, alimentos podem acabar faltando ou ficando mais caros. Assista ao vídeo abaixo:

A manifestação de caminhoneiros já vai para o quarto dia seguido no Espírito Santo e em vários Estados do país. Até as 22 horas desta quarta, eram 15 pontos com manifestação no Espírito Santo.

Com informações de Eliana Gorriti

COMERCIANTES VENDEM NA RUA

Com as entradas da Ceasa bloqueadas pelos caminhoneiros, os comerciantes não conseguem entrar para vender as mercadorias. A solução foi vender na porta do local, do lado de fora mesmo.

O produtor rural José Máximo Firme, 57, disse que soube sobre o bloqueio pelo jornal, na noite desta quarta-feira (23), mas como o carro já estava carregado com os alimentos precisou ir.

No caminho, o produtor rural chegou a se deparar com um ponto de bloqueio feito pelos caminhoneiros, que falaram que o produtor rural deveria voltar, mas ele conseguiu passar. Graças a Deus vendi quase tudo, mas bem mais barato né.

José contou que chegou a vender os produtos 20% mais baratos. "Tem que vender pelo preço que o freguês botar, para não estragar a mercadoria". O produtor rural é de Domingos Martins e trabalha na área há 40 anos. Ele vai até a Ceasa toda quinta-feira para vender suas mercadorias.

CHURRASCÃO

Uma churrasqueira foi montada em frente a um dos portões da Ceasa, e até um carro de som tem lá. De acordo com o vendedor autônomo Cristiano Martins, o ato é uma forma de manifestação para sustentar o movimento e manter a portaria fechada e os manifestantes presentes.

Pegamos uma vaquinha com cada um e compramos cerveja, refrigerante, água, suco e estamos doando para todo mundo aqui. Quem chegou está pegando. Tem mais ou menos 50 kg de carne e umas 10 caixas de cerveja.

Cristiano contou que os comerciantes estão aderindo à paralisação dos caminhoneiros para baixar o preço da gasolina. Então já que fecharam a portaria, vamos fechar tudo. Enquanto não baixar, nós não vamos abrir. Vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, vamos fazer churrasco aqui para chamar atenção mesmo.

Com informações de Caíque Verli

VEJA VÍDEO

PONTOS DE MOVIMENTAÇÃO ATÉ AS 22H

- Km 125 (Sooretama)

- Km 159 (Bebedouro, Linhares)

- Km 204 (trevo com a BR 259, em João Neiva)

- Km 214 (trevo de acesso à Aracruz, Ibiraçu)

- Km 247 (zona rural da Serra)

- Km 285 (Rodovia do Contorno, em Cariacica)

- Km 304 (região do trevo de Viana)

- Km 376 (Iconha)

- Km 414 (Trevo de Safra, Itapemirim)

BR 262

- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins);

- Km 156 (Ibatiba);

BR 259

- Km 46 (Colatina);

- Km 51 (Colatina);

- Km 100 (Baixo Guandu);

BR 447