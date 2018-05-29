Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Caminhoneiro zomba de colegas que foram barrados na BR 262 no ES
Greve dos caminhoneiros

Caminhoneiro zomba de colegas que foram barrados na BR 262 no ES

Comboio, mesmo escoltado pela PM, não conseguiu passar por ponto de bloqueio na BR 262, em Brejetuba; motoristas buscariam ração em MG para trazer ao ES e salvar a vida de milhões de aves e suínos

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 18:00
Um caminhoneiro que está concentrado em um ponto de bloqueio na BR 262, em Brejetuba, zombou dos colegas motoristas que tiveram que voltar para casa, mesmo escoltados pela Polícia Militar. O comboio seguiria para Minas Gerais, onde buscaria ração para trazer ao Espírito Santo e salvar a vida de milhões aves e suínos. Após horas de tentativa de negociação para que o comboio fosse liberado pelos manifestantes, não houve acordo, e os motoristas voltaram para casa na tarde desta terça-feira (29), 24 horas depois de ficarem parados na rodovia. No retorno, os motoristas que faziam o comboio foram surpreendidos por um caminhoneiro que abaixou as calças e ficou mostrando as nádegas para os colegas de profissão.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
VEJA VÍDEO


ENTENDA
As carretas que saíram de Santa Maria de Jetibá para buscar ração para aves em Minas Gerais retornaram para a Região Serrana no começo da tarde desta terça-feira (29). Depois de ficarem parados por 24 horas na BR 262, na altura de Brejetuba, os motoristas foram orientados pela Polícia Militar a não seguir viagem.
Os caminhões estão vazios e saíram de Santa Maria de Jetibá com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, para buscar ração para aves e suínos. Mesmo com escolta da PM, as carretas foram interceptadas por caminhoneiros por volta de meio-dia desta segunda-feira (28) e, até a manhã desta terça (29), ainda tentava liberação para seguir viagem.
"Os caminhoneiros foram orientados a voltar para Santa Maria, pela própria PM, que dava proteção para eles. Acontece que, mesmo com proteção, os 50 caminhões que estavam lá não quiseram forçar uma passagem porque houve ameaças graves. O motorista tem medo, ele só vai se tiver total segurança, senão, não vai sair de casa mais. Ninguém quer confronto, estão fotografando as placas de todos os caminhões lá", explicou o diretor da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves), Eustáquio Agrizzi.
Ainda segundo Agrizzi, a situação dos produtores rurais segue complicada e o risco de morte dos animais por fome realmente existe.
"Nós estamos na estaca zero com relação à comida para os animais criados em cativeiro. Sem comida, inicia o canibalismo e daqui a pouco acaba tudo, morre tudo", afirma.
30 MILHÕES DE AVES PODEM MORRER DE FOME
Trinta milhões de aves podem morrer caso não chegue ração ao ES Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta
Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. O presidente da Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) Volkmar Berger, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (28), afirma que a situação é crítica e que os caminhões com matéria-prima da ração estão retidos na divisa do Estado.
De acordo com o presidente, granjeiras têm se ajudado e compartilhado ração para que as aves não morram, mas a partir desta terça-feira (29) a situação deve piorar, caso a ração não chegue até as granjeiras.
Cerca de 30 milhões de aves podem morrer de fome. Segundo Berger, caminhões com a matéria-prima da ração que vem do Centro-Oeste do País estão retidos nas divisas do ES e no estado de Minas Gerais.
"Os caminhões de ração e os que estão com ovos não conseguem passar. O problema maior é que o Estado é um grande importador de matéria-prima, principalmente milho e soja, que são os dois maiores ingredientes da ração de aves, e eles vêm do Centro-Oeste. Nós temos muitos caminhões que estão retidos na divisa do ES e no estado de Minas Gerais", explicou o presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados