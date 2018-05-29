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Greve dos caminhoneiros

Caminhões de rede de supermercados são escoltados na BR 101

Três caminhões passaram pela rodovia federal, em Linhares, com o apoio de duas viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc)

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:38
Três caminhões de uma rede de supermercados passaram pela BR 101 Norte, em Linhares, por volta das 16 horas desta segunda-feira, escoltados por duas viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc).
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Por causa da greve dos caminhoneiros, que já dura oito dias, faltam diversos mantimentos nos supermercados do Espírito Santo. Carne e hortaliças são alguns dos produtos em falta em Linhares. Para garantir o abastecimento de alimentos, a polícia precisa fazer escoltas para acompanhar os caminhões.
Os três caminhões escoltados seguiam no sentido Vitória. Nossa reportagem acompanhou a passagem dos veículos pelo bloqueio dos caminhoneiros no trevo de Bebedouro, na altura do km 160 da rodovia federal. A escolta passou sem ser impedida pelos grevistas.
Em nota, a Rede Extrabom explicou a dificuldade para manter abastecidos os supermercados do Norte. A Rede Extrabom informa que ainda encontra dificuldades para garantir o abastecimento das lojas situadas no Norte do Estado. A rede prevê que a situação seja normalizada nos próximos dias, em virtude do apoio dado às empresas pelo governo do Estado para garantir a chegada de inúmeros produtos de caráter essencial e perecíveis aos capixabas residentes no interior, informou a nota.

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