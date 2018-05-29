Caminhões de rede de supermercados são escoltados na BR 101

Três caminhões de uma rede de supermercados passaram pela BR 101 Norte, em Linhares, por volta das 16 horas desta segunda-feira, escoltados por duas viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc).
Por causa da greve dos caminhoneiros, que já dura oito dias, faltam diversos mantimentos nos supermercados do Espírito Santo. Carne e hortaliças são alguns dos produtos em falta em Linhares. Para garantir o abastecimento de alimentos, a polícia precisa fazer escoltas para acompanhar os caminhões.
Os três caminhões escoltados seguiam no sentido Vitória. Nossa reportagem acompanhou a passagem dos veículos pelo bloqueio dos caminhoneiros no trevo de Bebedouro, na altura do km 160 da rodovia federal. A escolta passou sem ser impedida pelos grevistas.
Em nota, a Rede Extrabom explicou a dificuldade para manter abastecidos os supermercados do Norte. A Rede Extrabom informa que ainda encontra dificuldades para garantir o abastecimento das lojas situadas no Norte do Estado. A rede prevê que a situação seja normalizada nos próximos dias, em virtude do apoio dado às empresas pelo governo do Estado para garantir a chegada de inúmeros produtos de caráter essencial e perecíveis aos capixabas residentes no interior, informou a nota.