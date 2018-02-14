Caminhão ultrapassa bloqueio do DNIT e bate contra rochas na BR 259

onde ocorreu um deslizamento de pedras na terça-feira (6), ultrapassou a sinalização de interdição da pista, feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), e colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta Quarta-Feira de Cinzas (14). A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. Não há informações sobre o estado de saúde. Um motorista que passava pelo quilômetro 79 da BR 259, em Itapina, distrito de Colatina,, ultrapassou a sinalização de interdição da pista, feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), e colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta Quarta-Feira de Cinzas (14). A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. Não há informações sobre o estado de saúde.

ROTA ALTERNATIVA

Uma opção para quem precisa fazer o percurso é passar pela ES 446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que a rodovia ES 446 tem parte pavimentada e parte de leito natural. O tráfego de carretas deve ser feito por Itaguaçu e Santa Teresa, no sentido Norte, e descendo pela BR 101.

DNIT

Segundo o órgão, além da retirada das rochas sobre a pista de rolamento é preciso estabilizar a encosta com técnicas específicas que incluem desmonte com uso de explosivos. Esse trabalho depende de clima menos chuvoso e plano de trabalho definido (pelo uso de explosivos). Ainda não há previsão de liberação do trecho da rodovia.

Técnicos do DNIT já avaliaram a situação e estão elaborando o plano de trabalho para remoção e estabilidade da encosta evitando risco de novos desabamentos. A Superintendência Regional do DNIT no Espírito Santo intensificou a sinalização, inclusive com obstáculos, para evitar que pessoas entrem na área de risco. A PRF está no local dando apoio à orientação do tráfego na região.