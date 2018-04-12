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Acidente

Caminhão que transportava granito tomba em Afonso Cláudio

O motorista foi socorrido pela ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 20:41
Caminhão de granito tomba no trevo de Alto Guandu Crédito: Colaborador Rede Gazeta
Um caminhão que transportava blocos de granito tombou na noite desta quarta-feira (11), no trevo de Alto Guandu, em Afonso Cláudio, Noroeste do Estado. De acordo com testemunhas, o veículo não conseguiu fazer a curva para entrar na ES  165. O motorista ficou preso às ferragens.
"Acredito que a carroceria tenha pendido para o lado da pista sentido Afonso Cláudio e, provavelmente por conta do peso, o motorista não conseguiu realizar a manobra, disse Rodolfo Schultz, tratorista de uma empresa da região de Santa Maria de Jetibá".
 
Caminhão de granito tomba no trevo de Alto Guandu Crédito: Colaborador Rede Gazeta
O motorista foi socorrido pela ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante, com dores e leves escoriações pelo corpo.
> Motociclista atropelado por BMW tem perna amputada
Segundo o hospital, até a manhã desta quinta-feira (12) o homem permanecia internado mas deveria receber alta porque se encontrava em estado de saúde estável.
 

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