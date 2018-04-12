Caminhão que transportava granito tomba em Afonso Cláudio

Caminhão de granito tomba no trevo de Alto Guandu Crédito: Colaborador Rede Gazeta

Um caminhão que transportava blocos de granito tombou na noite desta quarta-feira (11), no trevo de Alto Guandu, em Afonso Cláudio, Noroeste do Estado. De acordo com testemunhas, o veículo não conseguiu fazer a curva para entrar na ES 165. O motorista ficou preso às ferragens.

"Acredito que a carroceria tenha pendido para o lado da pista sentido Afonso Cláudio e, provavelmente por conta do peso, o motorista não conseguiu realizar a manobra, disse Rodolfo Schultz, tratorista de uma empresa da região de Santa Maria de Jetibá".





Caminhão de granito tomba no trevo de Alto Guandu Crédito: Colaborador Rede Gazeta

O motorista foi socorrido pela ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Padre Máximo de Venda Nova do Imigrante, com dores e leves escoriações pelo corpo.

Segundo o hospital, até a manhã desta quinta-feira (12) o homem permanecia internado mas deveria receber alta porque se encontrava em estado de saúde estável.