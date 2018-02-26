Caminhão e carro batem em cruzamento de Vitória

Uma colisão envolvendo um caminhão pequeno e um carro no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira deixou o trânsito complicado para quem acessou a Praça do Cauê com destino à Praça de Pedágio da Terceira Ponte.
No sentido contrário, para quem vinha da Praça do Cauê, sentido Reta da Penha, o trânsito também ficou ruim, acumulando congestionamento. Os veículos foram retirados do local às 7h, o que melhorou o fluxo na região.
Ainda não há informações se a batida deixou algum ferido.