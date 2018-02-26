Caminhão e carro batem em cruzamento de Vitória

Uma colisão envolvendo um caminhão pequeno e um carro no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Reta da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira deixou o trânsito complicado para quem acessou a Praça do Cauê com destino à Praça de Pedágio da Terceira Ponte.