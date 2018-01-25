Caminhão destrói trecho de ciclovia na Serra

Recém inaugurada, a ciclovia da Avenida Audifax Barcelos, na Serra, deveria estar em boas condições para o uso dos ciclistas. Porém, quem passa pelo local na altura do bairro Residencial Centro da Serra II encontra valetas causadas pelos pneus de um caminhão. O veículo danificou cerca de 20 metros do calçamento da via.
O ciclista Rodrigo Enerick, 31 anos, que mora em Serra Sede, passa com frequência pelo local. Ele afirma que o veículo destruiu parte da ciclovia há cerca de duas semanas. Isso aconteceu há duas semanas. O motorista do caminhão deveria querer entrar na rua próxima ou no terreno do lado e passou por cima da ciclovia, disse.
Rodrigo se preocupa com a segurança de ciclistas que não são da região, principalmente os grupos que seguem à noite para a região de Jacaraípe. Quem vai desviar do local pode cair nessa valeta ou ir para pista. Aí corre o risco de ser atropelado porque aqui não tem radar e os carros passam em alta velocidade, reclama.
A bicicleta é o principal meio de transporte da frentista Elisangela Ferreira da Silva, de 40 anos. Ela mora com a família no bairro Residencial Centro da Serra, e tem medo de que os filhos, que são adolescentes, possam se acidentar nos buracos. Passo aqui direto com meus filhos. Os mais velhos andam de bicicleta direto. Agora tenho medo que eles se machuquem, disse, preocupada.
O ciclista Carlos Alberto, de 35 anos, também é morador do bairro. Ele critica a irresponsabilidade do condutor do veículo que sabe que não pode trafegar na área reservada aos ciclistas. "É irresponsabilidade de quem passou com o caminhão na ciclovia, pois sabe que é proibido.
CRÍTICAS
As críticas de quem passa pela ciclovia vão além da conduta do motorista do veículo que fez os buracos. O mecânico de manutenção Reinaldo Freitas, de 44 anos, questiona a qualidade do asfalto utilizado no calçamento da via. "Esse material é a mesma coisa que nada. Com certeza o caminhão parou aqui e atolou com o calor do sol, afirmou Reinaldo.
De acordo com o ciclista Rodrigo Enerick, é inevitável a passagem de carros para acesso às ruas paralelas à ciclovia. "Em algum momento a ciclovia acaba sendo o acesso de veículos a terrenos e ruas paralelas. Inevitavelmente o cara vai ter que passar nela. Aconteceu isso na primeira vez, relatou Rodrigo.
O OUTRO LADO
Procurada pela reportagem de A GAZETA, a Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que o reparo na ciclovia no trecho de 20 metros, na altura do bairro Residencial Centro da Serra, será realizado imediatamente.
A nota diz que uma equipe já esteve no local, constatou a as dimensões do problema, e que a previsão é de que até o final do mês de janeiro o reparo esteja concluído.
Em resposta sobre o questionamento de ciclistas e moradores sobre a qualidade do asfalto de calçamento da ciclovia, a prefeitura disse que o material utilizado atende todas as normas para o tipo de via. E que o local não foi projetado para suportar veículos pesados que não têm autorização para trafegar no local.