Caminhão destrói trecho de ciclovia na Serra

Recém inaugurada, a ciclovia da Avenida Audifax Barcelos, na Serra, deveria estar em boas condições para o uso dos ciclistas. Porém, quem passa pelo local na altura do bairro Residencial Centro da Serra II encontra valetas causadas pelos pneus de um caminhão. O veículo danificou cerca de 20 metros do calçamento da via.

O ciclista Rodrigo Enerick, 31 anos, que mora em Serra Sede, passa com frequência pelo local. Ele afirma que o veículo destruiu parte da ciclovia há cerca de duas semanas. Isso aconteceu há duas semanas. O motorista do caminhão deveria querer entrar na rua próxima ou no terreno do lado e passou por cima da ciclovia, disse.

Rodrigo se preocupa com a segurança de ciclistas que não são da região, principalmente os grupos que seguem à noite para a região de Jacaraípe. Quem vai desviar do local pode cair nessa valeta ou ir para pista. Aí corre o risco de ser atropelado porque aqui não tem radar e os carros passam em alta velocidade, reclama.

A bicicleta é o principal meio de transporte da frentista Elisangela Ferreira da Silva, de 40 anos. Ela mora com a família no bairro Residencial Centro da Serra, e tem medo de que os filhos, que são adolescentes, possam se acidentar nos buracos. Passo aqui direto com meus filhos. Os mais velhos andam de bicicleta direto. Agora tenho medo que eles se machuquem, disse, preocupada.

O ciclista Carlos Alberto, de 35 anos, também é morador do bairro. Ele critica a irresponsabilidade do condutor do veículo que sabe que não pode trafegar na área reservada aos ciclistas. "É irresponsabilidade de quem passou com o caminhão na ciclovia, pois sabe que é proibido.

CRÍTICAS

As críticas de quem passa pela ciclovia vão além da conduta do motorista do veículo que fez os buracos. O mecânico de manutenção Reinaldo Freitas, de 44 anos, questiona a qualidade do asfalto utilizado no calçamento da via. "Esse material é a mesma coisa que nada. Com certeza o caminhão parou aqui e atolou com o calor do sol, afirmou Reinaldo.

De acordo com o ciclista Rodrigo Enerick, é inevitável a passagem de carros para acesso às ruas paralelas à ciclovia. "Em algum momento a ciclovia acaba sendo o acesso de veículos a terrenos e ruas paralelas. Inevitavelmente o cara vai ter que passar nela. Aconteceu isso na primeira vez, relatou Rodrigo.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem de A GAZETA, a Prefeitura da Serra informou, por meio de nota, que o reparo na ciclovia no trecho de 20 metros, na altura do bairro Residencial Centro da Serra, será realizado imediatamente.

A nota diz que uma equipe já esteve no local, constatou a as dimensões do problema, e que a previsão é de que até o final do mês de janeiro o reparo esteja concluído.

Em resposta sobre o questionamento de ciclistas e moradores sobre a qualidade do asfalto de calçamento da ciclovia, a prefeitura disse que o material utilizado atende todas as normas para o tipo de via. E que o local não foi projetado para suportar veículos pesados que não têm autorização para trafegar no local.