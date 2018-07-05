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Faixa interditada

Caminhão derrama óleo na BR 101 e motorista foge na Serra

Motoristas devem seguir com cautela ao trafegarem pelo local, reduzindo a velocidade e respeitando a sinalização para evitar possíveis acidentes

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 17:59
Caminhoneiro derrama óleo por uma extensão de 1 quilômetro da BR 101, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um caminhão derramou óleo por cerca de um quilômetro na BR 101, próximo ao bairro Nova Carapina, na Serra, deixando a pista escorregadia. 
Devido ao ocorrido, um carro derrapou e os passageiros foram socorridos pelas equipes da Eco101. Entretanto, ninguém ficou ferido.
Logo após o incidente, o caminhoneiro fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer a identificação do veículo.
O trecho foi sinalizado e funcionários da concessionária estão na via para realizar o procedimento de retirada do produto. Uma faixa foi interditada e o trânsito segue congestionado no sentido Vitória.
A Eco101 reforça que os motoristas devem seguir com cautela ao trafegarem pela região, reduzindo a velocidade e respeitando a sinalização para evitar possíveis acidentes.
> Homem é atropelado em cima da faixa de pedestres em Vitória

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