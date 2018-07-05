Caminhão derrama óleo na BR 101 e motorista foge na Serra

Caminhoneiro derrama óleo por uma extensão de 1 quilômetro da BR 101, na Serra Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um caminhão derramou óleo por cerca de um quilômetro na BR 101, próximo ao bairro Nova Carapina, na Serra, deixando a pista escorregadia.

Devido ao ocorrido, um carro derrapou e os passageiros foram socorridos pelas equipes da Eco101. Entretanto, ninguém ficou ferido.

Logo após o incidente, o caminhoneiro fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para fazer a identificação do veículo.

O trecho foi sinalizado e funcionários da concessionária estão na via para realizar o procedimento de retirada do produto. Uma faixa foi interditada e o trânsito segue congestionado no sentido Vitória.