Caminhão com areia tomba e interdita pista da Rodovia do Sol

Caminhão de areia tomba e interdita pista do quilômetro 45,4 na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um caminhão que transportava areia tombou por volta das 11h10 desta quarta-feira (25) interditando por cinco horas uma das pistas do quilômetro 45,4 da Rodovia do Sol, sentido Vila Velha, próximo à Setiba, em Guarapari.

Devido à queda, o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo a RodoSol, concessionária que administra a via, a pista precisou ser bloqueada para que as equipes fizessem a limpeza da região, já que a carga estava derramada no asfalto. Por volta das 16h14, o trecho foi liberado.