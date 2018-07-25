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Guarapari

Caminhão com areia tomba e interdita pista da Rodovia do Sol

Via foi liberada às 16h14; trânsito seguiu normalmente no quilômetro 45,4, sentido Vila Velha, devido ao fluxo pequeno de veículos

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 19:06
Caminhão de areia tomba e interdita pista do quilômetro 45,4 na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um caminhão que transportava areia tombou por volta das 11h10 desta quarta-feira (25) interditando por cinco horas uma das pistas do quilômetro 45,4 da Rodovia do Sol, sentido Vila Velha, próximo à Setiba, em Guarapari.
Devido à queda, o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Segundo a RodoSol, concessionária que administra a via, a pista precisou ser bloqueada para que as equipes fizessem a limpeza da região, já que a carga estava derramada no asfalto. Por volta das 16h14, o trecho foi liberado.
Durante a interdição, o trânsito seguiu normalmente no local devido ao fluxo pequeno de veículos.
> Acidente entre van e carro deixa feridos na BR 262, em Viana

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