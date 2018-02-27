Caminhão carregado de areia tomba na Vila Rubim

Um caminhão carregado de areia tombou na região da Vila Rubim, em Vitória, em frente a um posto de combustíveis. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (27). O motorista e o carona tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Samu.

Por causa do acidente, o trânsito está complicado para quem segue do Centro de Vitória em direção à Segunda Ponte. A areia ficou espalhada pela pista e na calçada do posto de gasolina.