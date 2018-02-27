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Vitória

Caminhão carregado de areia tomba na Vila Rubim

Por causa do acidente, o trânsito está complicado para quem segue do Centro de Vitória em direção à Segunda Ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 09:31

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 09:31

Um caminhão carregado de areia tombou na região da Vila Rubim, em Vitória, em frente a um posto de combustíveis. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (27). O motorista e o carona tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Samu.
Por causa do acidente, o trânsito está complicado para quem segue do Centro de Vitória em direção à Segunda Ponte. A areia ficou espalhada pela pista e na calçada do posto de gasolina.
A carreta foi retirada por volta de 11h. Um trator foi usado para tirar a areia da pista e colocar em outro caminhão.

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