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Enseada do Suá

Caminhão-baú derruba cabos em rua perto da Terceira Ponte

De acordo com moradores da região, não houve interferência no fornecimento de energia, internet ou telefonia

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 09:56
O cabos ficaram jogados na Rua Humberto Martins de Paula Crédito: Caíque Verli
Um caminhão-baú derrubou vários cabos na Rua Humberto Martins de Paula, na Enseada do Suá, em Vitória. Não houve confirmação da função desses cabos, mas a reportagem da
CBN
Vitória 
conversou com moradores da região que disseram que provavelmente são cabos de telefonia móvel ou internet e não de energia elétrica.
Ainda segundo populares, não houve interferência no fornecimento de energia, internet ou telefonia nos condomínios ao redor da Rua Humberto Martins de Paula.
O local é bastante movimentado devido ao fluxo de veículos que descem a Terceira Ponte de Vila Velha para Vitória e seguem para a Avenida Américo Buaiz.
Técnicos da EDP foram ao local para fazer as retiradas dos cabos Crédito: Caíque Verli
O risco principal é para motociclistas, que precisam passar com atenção no local. 
A Guarda Municipal de Vitória não tinha ciência da situação até o contato da reportagem. A atendente explicou que a empresa de telefonia seria acionada para resolver o problema. O trânsito será sinalizado na via e poderá ser interditado.
A EDP, concessionária de energia, informou que os cabos pertencem e são de responsabilidade de empresas de telecomunicações.
Momentos depois, técnicos da EDP apareceram no local. Mesmo não sendo de responsabilidade da concessionária eles afirmaram que iriam tirar os cabos da rua para não atrapalhar quem passa pela região. (Com informações de Caíque Verli) 

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