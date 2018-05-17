Caminhão-baú derruba cabos em rua perto da Terceira Ponte

O cabos ficaram jogados na Rua Humberto Martins de Paula Crédito: Caíque Verli

Um caminhão-baú derrubou vários cabos na Rua Humberto Martins de Paula, na Enseada do Suá, em Vitória. Não houve confirmação da função desses cabos, mas a reportagem da

CBN

Vitória

conversou com moradores da região que disseram que provavelmente são cabos de telefonia móvel ou internet e não de energia elétrica.

Ainda segundo populares, não houve interferência no fornecimento de energia, internet ou telefonia nos condomínios ao redor da Rua Humberto Martins de Paula.

O local é bastante movimentado devido ao fluxo de veículos que descem a Terceira Ponte de Vila Velha para Vitória e seguem para a Avenida Américo Buaiz.

Técnicos da EDP foram ao local para fazer as retiradas dos cabos Crédito: Caíque Verli

O risco principal é para motociclistas, que precisam passar com atenção no local.

A Guarda Municipal de Vitória não tinha ciência da situação até o contato da reportagem. A atendente explicou que a empresa de telefonia seria acionada para resolver o problema. O trânsito será sinalizado na via e poderá ser interditado.

A EDP, concessionária de energia, informou que os cabos pertencem e são de responsabilidade de empresas de telecomunicações.