Caminhão atropela mulheres e destrói viaturas policiais em Pancas

Um caminhão desgovernado atropelou uma pedestre, colidiu em três viaturas da Polícia Militar e ainda bateu em estabelecimentos comerciais na noite desta terça-feira (14), em Pancas, região Noroeste do Estado. A mulher atropelada, Nilse Costa, de 65 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Já o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h50. O caminhão, que levava 150 sacas de café, seguia pelo Centro de Pancas quando passou desgovernado em frente ao Destacamento Policial Militar (DPM) e colidiu em uma floricultura ao lado de um supermercado.
Inicialmente, quando descia a rua, o veículo colidiu na lateral de uma carreta, quebrou a calçada e ainda danificou uma placa de trânsito. Depois, o caminhão bateu em duas viaturas da Polícia Militar que estavam estacionadas em frente ao DPM. Uma das viaturas foi lançada contra a porta do supermercado e causou diversos danos ao comércio.
Um veículo Fiat Palio e uma motocicleta Honda Bros, que também estavam estacionadas no local, foram danificadas. Um poste da rede elétrica também foi danificado e a região ficou sem energia.
Em seguida, o caminhão subiu a calçada, atropelou Nilse Costa e bateu na frente de uma floricultura, que ficou quebrada. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Pancas, mas já estava morta quando deu entrada na unidade de saúde.
Já o motorista do caminhão, de 33 anos, sofreu lesões e ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu socorrê-lo. O homem foi levado ao Hospital Silvio Avidos, onde está internado. Seu estado de saúde não foi informado.