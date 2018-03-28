Câmeras instaladas na Curva do Saldanha intrigam motoristas

Uma câmera instalada na Curva do Saldanha, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, vem assustando os motoristas que passam pela região. Alguns internautas enviaram fotos ao WhatsApp do Gazeta Online perguntando se os equipamentos são radares de velocidade.

A resposta é: não. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que o equipamento instalado faz parte de um sistema eletrônico de monitoramento de veículos.

O cerco eletrônico, como é apelidado o sistema, tem o objetivo de combater roubo de carros e crimes que envolvam veículos. Ao todo, 70 câmeras com reconhecimento ótico de caracteres serão instaladas em 18 pontos diferentes da cidade até o final deste mês.

INTEGRAÇÃO

Para iniciar o funcionamento do sistema, será preciso a integração com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), para ampliar a parceria da Guarda Civil Municipal com as forças de segurança estaduais, e também as delegacias especializadas que tiverem interesse em utilizar a ferramenta.

COMO FUNCIONA

O sistema registra a foto dos veículos que passam pelas barreiras, "lendo" as placas são pelo equipamento, que armazena a informação na base de dados. Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, um alerta será disparado na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal. Os operadores repassarão todas as informações do carro ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que solicitará a abordagem pelas equipes da Guarda ou da Polícia Militar.

Com informações da Prefeitura Municipal de Vitória