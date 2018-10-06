Câmeras flagram sequência de furtos no Centro de Vitória

A câmera de videomonitoramento instalada pelos moradores flagrou o momento da ação dos suspeitos Crédito: Reprodução

Centro de Vitória há mais de 30 anos, flagraram a ação de dois bandidos tentando arrombar os estabelecimentos da região na madrugada da última sexta-feira (5). Na gravação, é possível ver um homem de blusa vermelha e outro de blusa preta agindo em conjunto. As câmeras de segurança do comerciante Eugênio Martini, morador dohá mais de 30 anos, flagraram a ação de dois bandidos tentando arrombar os estabelecimentos da região na madrugada da última sexta-feira (5). Na gravação, é possível ver um homem de blusa vermelha e outro de blusa preta agindo em conjunto.

"Nós instalamos oito câmeras na semana passada. Os comerciantes compraram o aparato, colocamos a fiação e eu monitoro. Todos estão animados em fazer a própria segurança do bairro. Cerca de seis donos de estabelecimentos se mostraram interessados nisso. Quando fui checar hoje, já tivemos esta péssima surpresa", contou o comerciante.

Em uma parte do vídeo, é possível ver que o rapaz de blusa vermelha passa em uma rua observando as novas câmeras. Sem se intimidar, ele se direciona até uma delas e, pendurado na marquise do local, puxa a filmadora e sai andando normalmente. Antes disto, ele tenta abrir uma porta, desiste e percorre outro caminho. Um rapaz de blusa preta é visto tentando fazer o mesmo em outra loja.

Na próxima cena, o de blusa vermelha sobe na marquise de um comércio e coloca o braço por dentro de uma janela enquanto o outro dá instruções. Neste momento, é possível ver um ponto de luz e um cabo pendurado.

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Em entrevista ao Gazeta Online, Luciano Comper da Cruz, dono da Casa Ermelino, que fica na Rua Antônio Aguirre, contou que foi alvo de um furto na madrugada do dia 28 de setembro. Ele reclama que, quem trabalha no local, passa por este tipo de situação todos os dias e, por conta disto, procurou o Martini para tomar uma providência.

"Os viciados em crack ficam na porta dos restaurantes. Se você não der nada, eles xingam, falam besteira e o comerciante vira refém", informou.

Palácio Anchieta, a Rua Duque de Caxias, está esquecida e abandonada. "Os comércios estão fechando. Meu ponto é fixo, meu sogro montou essa loja em 1958, ele faleceu há 4 meses e prometi que eu ia seguir com o negócio". O comerciante disse que a principal rua que dá acesso ao, a Rua Duque de Caxias, está esquecida e abandonada. "Os comércios estão fechando. Meu ponto é fixo, meu sogro montou essa loja em 1958, ele faleceu há 4 meses e prometi que eu ia seguir com o negócio".

Surpreso com as imagens, Luciano disse que já gastou uma boa quantia tentando reforçar a segurança do local. "A loja sofreu arrombamentos, colocamos grade, quatro correntes. Foi tudo quebrado. Não sei a intenção desses delinquentes. Roubar os cadeados?", finalizou o comerciante.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR?

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Polícia Militar informou que as vítimas devem sempre registrar os boletins de ocorrência na delegacia, pois é através deste registro que a Polícia Civil investiga os casos e identifica quem está agindo na região. Em situações de crime em andamento, uma viatura deve ser acionada através do Ciodes, pelo número 190.